LDA spiazza tutti/ “Ecco chi é il vincitore morale di Amici 21”

LDA raggiunge un nuovo traguardo dopo Amici 21: é ospite a Radio Kiss Kiss!

Ha appassionato i telespettatori con il percorso di studio del canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi e, dopo il ricovero, LDA torna intrattenere con un nuovo traguardo radiofonico, approdando cioé a Radio Kiss Kiss. Ebbene sì, il fenomeno pop della scorsa edizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, (che ad Amici 21 si é imposto come il “primo della classe” canto, conseguendo il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti prima di tutti nella storia del talent, con un singolo, Quello che fa male) ora calca lo studio del noto network radiofonico, spiazzando tutti, fan e detrattori.

Chiamato al gioco di Radio Kiss Kiss, “Dicci chi é senza dirci chi é”, LDA lancia una sfilza di acronimi al posto di nomi reali, che rispondono alle curiosità sulla sua persona in generale. Il suo idolo in assoluto? “J.B.”, afferma il figlio di Gigi D’Alessio, sibillino, anche se é ormai risaputo che lui si ispiri al fenomeno americano Justin Bieber. E chissà che l’ex Amici 21 non stia lavorando per un duetto con il canadese dopo la cover personale di Changes, canzone di Bieber che presentava nel periodo di Natale 2021 e con delle barre scritte di suo pugno, ad Amici 21.

Il comico che lo fa più ridere? “AS- AB”. Il comico che lo fa ridere di meno? “D”. Il vincitore morale di Amici? E qui Luca D’Alessio in arte LDA nonché “il Justin Bieber italiano” spiazza il popolo del web, rendendosi autoreferenziale: “LDA“. Del resto il cantautore 19enne di Napoli é consapevole del fatto di aver segnato, insieme al fedele fandom, la storia di Amici, superandosi senza mai essere superato…

Si ricordi il record di ascolti in streaming che il singolo al debutto, Quello che fa male, ha conseguito oltre il record delle certificazioni FIMI raggiunte in tempi biblici ad Amici 21, nella storia di Amici in assoluto. La crush impossibile? “AG”. E noi sappiamo per certo che si tratti di Ariana Grande! Che il 19enne voglia duettare anche con la divina popstar dagli occhi neri? Nel frattempo, LDA é tornato in studio di registrazione, in vista del rilascio del secondo album in cantiere, per cui si prevedono duetti e featuring: perché non international? Che si avvicini anche il debutto a Sanremo 2023, poi, non é un’ipotesi azzardata per l’ex Amici 21.

Il personaggio popolare che più gli sta antipatico: “YS”. Il calciatore che più gli somiglia, in termini di gioco? “NJ”. Serie TV preferite: “D-L”. Ed ecco a chi dedica la sua ospitata a Radio Kiss Kiss, LDA: “RR -FT”.













