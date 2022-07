LDA spopola a Yoga Radio Bruno Estate/ Canta Bandana e il pubblico va in visibilio

Amici 21, LDA conquista lo Yoga Radio Bruno Estate show

Avanza incontrastato il successo del fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA, che ha dopo il sold-out registrato alla serata di apertura del Gigi uno come te: 30 anni insieme – il live di Napoli dedicato al trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio- torna ad esibirsi dal vivo. L’occasione è l’evento musicale Yoga Radio Bruno Estate, ovvero un live serale tenutosi il 5 luglio 2022 in Piazza Roma, a Modena, e condotto dal duo d’eccezione Enzo Ferrari e Alessia Ventura. Nella set-list dell’evento Yoga Radio Bruno Estate, tra gli altri artisti ospiti si sono presentati Irama, Fred De Palma, Loredana Berté, Rocco Hunt, The Kolors, Malika Ayane, Francesca Michielin, Dargen D’Amico, Mr Rain, Federico Rossi, Tananai, Tommaso Paradiso.

LDA ritrova Lorella Cuccarini/ L'abbraccio dopo l'eliminazione ad Amici 21

Particolarmente attesa era la performance sul palco dell’evento del figlio di Gigi D’Alessio, che dopo aver raggiunto il record per il disco d’oro e il disco di platino conseguiti nel minor tempo possibile nella storia di Amici di Maria De Filippi con il singolo di debutto in musica, Quello che fa male, si avvicina alla certificazione di disco d’oro targata FIMI con il singolo estivo Bandana.

LDA vittima di stalking dopo Amici 21/ L'appello ai fan:"Ci sono cose non giuste"

LDA presenta Bandana all’evento Radio Bruno

E proprio con l’ultimo brano estratto dall’album eponimo, LDA si è presentato sul palco del Yoga Radio Bruno Estate show, alle prese con una performance energica, che ha scatenato gli spettatori accorsi all’evento musicale promosso da Radio Bruno ma non solo.

Anche gli internauti si sono detti entusiasti della partecipazione di LDA all’evento targato Radio Bruno, così come si evince dai commenti social di supporto rilasciati sulla pagina Instagram di Radio Bruno: “Luca sei stato fenomenale”; “Unico”; “Il migliore”, “LDA un mito”, sono solo alcuni dei messaggi che i fan hanno rilasciato per il beniamino pop di Amici 21 di Maria De Filippi.

LDA canta Bandana a Tim Summer Hits 2022/ Tutti gli ospiti di Rimini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Bruno (@radiobruno)













© RIPRODUZIONE RISERVATA