LDA spopola con Lo que mas nos duele/ Il video é tendenza su YouTube

LDA si conferma tendenza su YouTube, con Lo que mas nos duele

Avanza sovrano e incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che in questi giorni festeggia il rilascio del nuovo singolo dal titolo Lo que mas nos duele, la versione spagnola di Quello che fa male (il primo singolo del 19enne certificato disco d’oro e disco di platino in tempo record, nella storia di Amici di Maria De Filippi). L’ex Amici 21, diverse ore fa, ha pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo spagnolo, Lo que mas nos duele, che rappresenta per lui un nuovo ed importante traguardo raggiunto in carriera, nell’industria musicale. Si tratta del primo video che LDA rilascia sul suo canale YouTube e inoltre lo stesso visual video di Lo que mas nos duele é ora tendenza in rete.

Ebbene sì, all’alba della data odierna, 7 agosto 2022, LDA é entrato in tendenza su YouTube con il nuovo video, posizionandosi alla #42 tra i video per le tendenze musicali sulla nota piattaforma.

Attualmente, alle ore 13:19, il video si trova alla #48 tra le tendenze su YouTube. In un’intervista concessa a Social artist LDA non ha nascosto che a spingerlo a realizzare Lo que mas nos duele sia stata in realtà la voglia di rendere ballabile la sua ballad romantica Quello che fa male, che lo ha reso popolare e amato agli occhi del grande pubblico tv e i fruitori di musica.

Lo que mas nos duele rappresenta senza alcun dubbio la svolta latin-pop di LDA nell’industria musicale e, stando agli ultimi rumor in circolo, potrebbe preludere ad un duetto tra il giovane e il padre famoso Gigi D’Alessio, sul palco di Sanremo 2023. Il Festival verrà condotto e diretto da Amadeus e per la prima e l’ultima serata vedrà il timoniere affiancato alla conduzione da Chiara Ferragni, una giovane icona del web, tra gli influencer italiani più amati e seguiti nel mondo.

