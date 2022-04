LDA, standing ovation ad Amici 21/ Io volevo solo te salva il POP, dopo la polemica

Amici 21, LDA tenuto in panchina a lungo, al terzo serale: è polemica dentro e fuori il talent

Il terzo serale di Amici 21, condotto da Maria De Filippi, segna una standing ovation per LDA al secolo Luca D’Alessio, sulla scia di una polemica web esplosa sul conto del talent e che coinvolge il 19enne. Il figlio di Gigi D’Alessio viene schierato solo al termine della seconda manche con il singolo Io volevo solo te, il che manda su tutte le furie i fan del giovane, che contestano in rete la scelta dell’insegnante di canto e talentscout, Rudy Zerbi, di tenere il beniamino pop in panchina, oscurandolo così dinanzi agli occhi dei 3 giudici adibiti alle votazioni. E, sulla scia delle contestazioni social che partono da Lorella Cuccarini, che a rischio ballottaggio per il secondo eliminato chiama Luigi, Leo e LDA con tanto di motivazione polemica “Non ha cantato per tutta la sera…”, il figlio di Gigi D’Alessio mette a segno un’esibizione esplosiva, in un blue & white look che richiama i colori più rappresentativi di Napoli. Questo, nel disperato tentativo di salvarsi dal rischio eliminazione, che lo vedrebbe schierato al ballottaggio finale per il secondo eliminato, contro il latinista Nunzio Stancampiano.

LDA canta il singolo Io volevo solo te, la sua canzone dal pre-chorus che suona come le onde del mare della sua amata Napoli, in un rollercoaster tra tempeste e quiete “Sulla sabbia poi una scritta che si cancellerà”. La canzone rappresenta la forza del 19enne, il motore che lo spinge a scrivere: una delusione d’amore che si trasforma in musica. E lo studio è un tripudio di applausi e cori per il figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, in una standing ovation in studio con tanto di cartelloni in bella vista dei fan, dai gridi: “Luca ti amiamo da morire, ma tu non lo sai”, “Napoli è con te”.

Sul led-wall dell’esibizion, un cuore rosso e dalla freccia ruba-cuori arcobaleno che si infrange per poi risorgere, per la serie il POP con LDA è di nuovo intatto, pronto a regnare incontrastato! E in effetti LDA è l’artista record di stream per un solo singolo, ad Amici 21: nel dettaglio il 19enne registra quota oltre 19 milioni di ascolti in streaming su Spotify Italia, con il singolo di debutto ad Amici 21, Quello che fa male. Sarà il nuovo re del Pop, LDA, a vincere Amici 21?

