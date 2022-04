LDA svela la crisi: “Sono stato male”/ Si ritira dal serale di Amici 21?

Amici 21, LDA finisce al ballottaggio

Il sesto serale di Amici 21 al termine della prima manche decreta il rischio eliminazione per LDA, che è il primo dei due eliminabili a finire al ballottaggio finale. Una volta appreso di dover affrontare il suo primo ballottaggio -che potrebbe costargli l’uscita di scena ad un passo dalla finale- Luca ammette di vivere un periodo di crisi: “Ci sta il ballottaggio, con tutto quello che vivo”.

A questo punto la conduttrice Maria De Filippi lo esorta ad aprirsi al pubblico, rispetto alla crisi personale ed artistica. Di tutta risposta il figlio di Gigi D’Alessio ammette di aver vissuto un momento in cui sentiva di non credere più in se stesso, lasciando intendere di non sentirsi più al massimo della sua forma artistica nella scuola di Amici 21. E’ come se il “leone” del talent si senta in gabbia. E i fan del 19enne, record di stream su Spotify Italia di Amici 21, si mobilitano a supportare il loro beniamino, tra i commenti social più disparati. Tra quest’ultimi c’è chi taccia Rudy Zerbi, l’insegnante di canto di Luca D’Alessio, di non valorizzare il pupillo con le assegnazioni di pezzi troppo datati e non sulla lunghezza d’onda della timbrica international di LDA e il resto del potenziale del giovane, soprattutto dal punto di vista della scrittura creativa e l’interpretazione.

“Sono stato male, non credevo più in me, non ero più qui per me, per i miei affetti… mi manca la mia città Napoli, ‘na bella pizza!” aggiunge LDA, nella rivelazione della sua crisi ad Amici 21, per poi assicurare ai fan di essere pronto a riprendersi del tutto. E tra i fan pronti a supportarlo fino alla fine della sua partita al talent, c’è anche chi taccia la produzione del talent di dare poco spazio nel daytime del talent a LDA, ai suoi sbalzi d’umore oltre che al suo talento. “Cara conduttrice il pubblico non lo sa della crisi, perché nei daytime vediamo sempre i soliti! State trattando malissimo Luca! Aspettiamo l’inedito Bandana per fare vincere un altro disco d’oro a Lda. Forza Lda sei bravissimo”.

