LDA, svolta dopo Sanremo 2023: canta in napoletano / La reazione di Gigi D’Alessio

Reduce da Sanremo 2023, dopo il traguardo segnato ad Amici 21, LDA segna la svolta nell’avviata carriera di cantante seguendo le orme del papà Gigi D’Alessio. Sono infatti virali in questo ore, via social, le esclusive immagini che immortalano il cantautore originario di Napoli, 19enne, mentre si esibisce al debutto sul palco del Peppy Night Fest, segnando l’ennesima svolta in musica. Accade dopo l’esordio musicale segnato in TV da concorrente ad Amici 21, dove in pochi mesi lui si imponeva come il primo a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo, Quello che fa male. La nuova svolta, che rappresenta il ritorno alla musica napoletana per il 19enne, si registra poco più di un mese dopo il debutto festivaliero che ha visto LDA imporsi come il più giovane nella gara dei 28 Big di Sanremo 2023, concorrendovi con la ballad d’amore autobiografica, Se poi domani.

Nel bel mezzo della puntata in onda il 10 marzo e in chiaro tv su Canale 21 , per la trasmissione Peppy Night Fest condotta da Peppe Iodice, Luca D’Alessio in arte LDA torna a cantare nella lingua dell’amata città d’origine dei genitori separati: la mamma casalinga, che vanta un seguito social da influencer Carmela Barbato, e l’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio. Un omaggio alle origini partenopee, in una cover sulle note di Annaré, brano cult del repertorio di Gigi D’Alessio quello del “Justin Bieber italiano”, che ora manda il popolo del web in visibilio. Questo, con tanto di pronta reaction del papà d’arte del giovane.

La reaction web e di Gigi D’Alessio alla cover di LDA dedicata a Napoli

Ma come reagisce Gigi D’Alessio alla cover del suo brano “rubato” dal figlio d’arte, al debutto del 19enne su Canale 21? Tra le Instagram stories, il cantautore di Mon amour condivide alcuni frame dell’esibizione in lingua napoletana che LDA registra al Peppy Night Fest pubblicati dalla fanpage artistisospecial su Instagram in segno di supporto e amore nutriti per il duo di papà e figlio d’arte. Segno, la condivisione social, che D’Alessio senior sia orgoglioso che il figlio d’arte presti ancora una volta la sua voce Pop alla musica di Napoli e sulle note del suo repertorio, in un’apparizione TV. Dopo aver anticipato in un intervento on air su Radio Subasio, a cui ha presenziato anche la sottoscritta per Il sussidiario.net, un medley di musica napoletana del tour in arrivo -LDA live- il cantautore 19enne torna quindi a prestare la sua vocalità alle canzoni ispirate a Napoli. Al suo esordio , ad Amici di Maria De Filippi, LDA cantava in lingua napoletana per la prima volta, in tv e da solista, sulle note di Tu sí ‘na cosa grande di Domenico Modugno.

