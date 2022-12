LDA: “tocca a a me fare il Babbo”/ Reunion con mamma Carmela e papà Gigi D’Alessio

Amici 21, LDA festeggia il Natale 2022 in famiglia

Mentre manca sempre meno al via al Festival di Sanremo 2023, previsto per il mese di febbraio 2023, ormai prossimo al debutto al Festival, LDA, celebra il Natale 2022 in un modo particolare. Così come emerge tra le sue nuove Instagram stories, l’ex Amici 21 si é camuffato da Babbo Natale tra le mura domestiche nelle ore festive a cavallo tra la Vigilia e il Santo Natale 2022, con l’intento di sorprendere i nipotini ospiti a casa, ma non solo. Nel mezzo dei festeggiamenti made in Napoli, la sua città del cuore, LDA si lascia poi immortalare al fianco del fratello maggiore Claudio D’Alessio e la nonna, e al trio familiare si aggiunge poi la madre dei giovani ed ex consorte storica del padre dei due fratelli Gigi D’Alessio, Carmela Barbato. Ma non é tutto. Perché la reunion familiare di LDA si estende con l’apparizione social dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio in carne ed ossa, a grande sorpresa per i fan del cantautore 19enne e il padre d’arte.

Gigi D’Alessio si riunisce con LDA: il Natale 2022 dei cantautori di Napoli

“Allora il momento è arrivato – ci sono i miei nipotini che a breve vanno a dormire e quest’anno tocca a me fare il babbo Natale per l’altezza – esordisce a mezzo social, LDA, tra le Instagram stories condivise in queste ore, poco prima di vestire i morbidi panni di Santa Claus -.Sicc’ Sicc’ ( “magro magro”-prosegue)… mo capiamo se dobbiamo mettere qualche cuscino. Ci siamo, babbo Luca é pronto…”. E ci siamo come ogni anno c’è anche la nonna, un applauso alla nonna”. L’intervento social del figlio di Gigi D’Alessio, poi, prosegue con un commento rilasciato online dal 19enne sulle festività made in Napoli: “Comunque nelle famiglie napoletane par che s’aspetta Natal’ p’ magna’” (“sembra che si aspetti Natale per mangiare”).”.

L’intervento social di LDA, poi, si conclude con l’apparizione in video di Gigi D’Alessio, a testimonianza della reunion natalizia del figlio e il papà d’arte. “Gigi volevo farti i complimenti per il menù di oggi”, dichiara LDA, in confidenza con Gigi, e D’Alessio senior replica ironicamente al figlio d’arte: ” Volevo farti i complimenti per come mangi”.













