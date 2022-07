LDA torna sul palco con Gigi D’Alessio e G-Crew/ La data dell’evento Buongiorno

LDA torna a cantare sul palco: l’evento Buongiorno è fissato a settembre 2022

Avanza incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che a poche ore dal rilascio del primo singolo spagnolo -la versione iberica di Quello che fa male, Lo que mas nos duele, in uscita il 29 luglio 2022- riserva un’altra sorpresa ai fedeli fan e anche agli appassionati della musica del padre. Ebbene sì, come annunciato in un post pubblicato sulla pagina Instagram Hello.events.Italia, LDA è ufficialmente parte del nuovo live-evento che si terrà a Cinecittà World, il prossimo 3 settembre 2022.

Il Buongiorno live show riprende il titolo dell’ultimo album di Gigi D’Alessio (2020), la cui track-list contiene al suo interno l’inedito Vint’ anne fa e le rivisitazioni di successi e rarità, tra cui collaborazioni realizzate da D’Alessio senior con la G-crew e il figlio Luca D’Alessio in arte LDA, che ha conquistato la popolarità nell’ultimo anno prendendo parte ad Amici 21di Maria De Filippi, contro l’etichetta di “raccomandato” affibbiatagli dai detrattori per il semplice fatto di essere un figlio d’arte.

E anche la G-crew presenzierà al live-show di Gigi D’Alessio e LDA, il prossimo mese di settembre: si tratta, nello specifico, degli artisti Clementino, Geolier, Coco, Enzo Dong, Vale Lambo, Mv Killa, Blair, Lele Blade, Samurai Jay, Hal Quartier.

LDA si prepara per la collab con Gigi D’Alessio

“Non vedo l’ora di vedervi e non vedo l’ora di cantare davanti a tutti quanti voi”, dichiara l’ex Amici 21, LDA, nel video promozionale per i fan dell’evento che vedrà il giovane cantautore esibirsi nuovamente in duetto con il padre, Gigi D’Alessio. Il 19enne è reduce dal sold-out raggiunto con la serata di apertura del Gigi uno come te: 30 anni insieme, l’evento napoletano tenutosi a Piazza del Plebiscito e dedicato al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio, a cui hanno preso parte diversi artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

