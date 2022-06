LDA torna sul palco con Gigi D’Alessio/ Il duetto è sulle note di…

LDA unisce le forze con Gigi D’Alessio al Gigi uno come te : 30 anni insieme

Cresce l’attesa per il Gigi uno come te: 30 anno insieme show, l’evento made in Napoli che si tiene per il trentennale di carriera di Gigi D’Alessio il 17 e il 18 giugno e che quest’ultimo dedica a Napoli e ai napoletani, insieme a diversi ospiti, tra cui LDA, protagonista indiscusso di Amici 21 in quanto “allievo dei record” al talent di Maria De Filippi.

E proprio in vista dell’incontro tra Gigi e Luca D’Alessio sullo stesso palco, i telespettatori si dicono in rete in trepidante attesa , dal momento che – stando alla conferenza stampa dell’evento- padre e figlio d’arte registreranno un momento esclusivo e emozionante sul palco del Gigi uno come te : 30 anni insieme. Per la precisione, il volto Rai e ospite Mara Venier introdurrà un’intervista doppia e un duetto speciale tra padre e figlio, così come annunciato da Gigi D’Alessio in conferenza stampa: “Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui. LDA canterà la sua canzone e io lo accompagno al pianoforte. Adesso sono io che dico che sono il papà di”.

Quale canzone propongono insieme LDA e Gigi D’Alessio sullo stesso palco?

Gigi D’Alessio non ha a quanto pare fornito il titolo della canzone che intende performare sul palco con il figlio d’arte e a prima firma di LDA, ma visto il record di stream conseguito ad Amici 21 con Quello che fa male dal 19enne, i due cantanti potrebbero fondersi insieme sulle note del singolo di debutto di Luca al talent di Maria De Filippi. Sarà proprio così? Nel frattempo LDA supera il suo stesso record raggiunto con Quello che fa male ad Amici 21 , superando i 22 milioni di stream sulla piattaforma musicale di Spotify Italia.

