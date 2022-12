LDA, unico Amici al debutto a Sanremo 2023/ “Ero disperato all’annuncio dei primi 11”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA si apre sul debutto a Sanremo 2023: l’intervista

Sale l’attesa generale per il via a Sanremo 2023, tra i cui primi 22 Big confermati LDA di dice entusiasta del debutto che lo attende al Festival della canzone italiana. A dispetto dell’etichetta che gli affibbiano gli hater- di “raccomandato” -in quanto figlio di Gigi D’Alessio, la nuova canzone in cantiere di Luca D’Alessio in arte LDA ha convinto la commissione sanremese con a capo il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus. Un risultato importante per LDA, che con il nuovo traguardo si impone come fenomeno pop del momento al debutto sanremese e in più come l’unico talento di Amici di Maria De Filippi ad accedere alla prossima competizione sanremese, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023. Ma come reagisce LDA alla notizia che lo consacra come l’esponente della Generazione zeta del momento, verso Sanremo 2023? A rispondere é il diretto interessato in una nuova intervista ripresa da La Repubblica, dopo il Big announcement di Amadeus dei primi 22 artisti Big ammessi a Sanremo 2023.

«Devo essere sincero: non ho ancora realizzato niente. È il sogno che avevo da sempre. E confermo che nessun cantante sapeva nulla- dichiara in tutta onestà LDA-,

pensi che io ero già disperato dopo l’annuncio dei primi 11…”.

Insomma, LDA ha appreso proprio come i comuni telespettatori della sua conferma, mentre Amadeus annunciava i 22 Big nell’edizione speciale del Tg1. “Le racconto una cosa -racconta quindi un altro retroscena il figlio di Gigi D’Alessio, che forse non si sarebbe mia aspettato il traguardo del suo debutto sanremese all’orizzonte -: quando Amadeus ha fatto il mio nome ho urlato talmente tanto che sono corsi a casa mia i vicini pensando che fosse successo qualcosa di brutto».

Nel frattempo, si infiamma la polemica web sulla mancata ospitata TV di LDA e Albe ad Amici 2022 di Maria De Filippi in corso, sulla scia del successo del nuovo singolo del duo di Amici 21, Cado.

