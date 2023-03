LDA: “Vendo CD falsi di Gigi D’Alessio”/ Web in tilt per lo sketch di Mare fuori

LDA, nei panni di un detenuto di Mare fuori: lo sketch che menziona Gigi D’Alessio, dopo Amici 21 e Sanremo 2023

É un LDA inedito quello che é ora virale in rete, come protagonista in una serie di battute di Mare fuori, anche al veleno sul papà d’arte Gigi D’Alessio. “Candidandosi” per il ruolo di attore protagonista nel cast di Mare fuori – mentre avanza il successo della fiction Rai ambientata a Napoli con la stagione in corso, Mare fuori 3- Luca D’Alessio in arte LDA spicca come ospite artista dal talento poliedrico a Viva Rai2. Accade nella nuova puntata datata 14 marzo 2023 del format condotto da Fiorello in chiaro tv su Rai Due e in streaming online su Raiplay.

Questo, dopo il debutto festivaliero nella gara dei Big della musica a Sanremo 2023 con Se poi domani e il primo esordio TV registrato da cantante concorrente ad Amici 21 di Maria De Filippi, tra i traguardi principali che il cantautore 19enne ha raggiunto nel piccolo schermo. E dal momento che é virale via social la nuova ospitata TV in casa Rai, i fan scommetterebbero che per il figlio d’arte possa rivelarsi in agenda un nuovo debutto TV. Da attore in un possibile sequel di Mare fuori e/o in un altro progetto filmografico e/o nel ruolo di conduttore al timone di un format, anche in coppia con Fiorello, e l’ipotesi di una co-conduzione di Sanremo non é esclusa per il duo.

Nel web spopola lo sketch con LDA, attore protagonista

“Chi sí tu, eh?” (Chi sei?) – incalza l’ospite LDA, Fiorello, in una serie di battute dello sketch improvvisato di Mare fuori 3. E il figlio d’arte si presenta come il “figlio pirata digitale di Gigi D’Alessio”, un detenuto come i tanti che intrattengono i telespettatori di Mare fuori: “Io so’ Bronco Trap, facc’ é CD falsi di Gigi D’Alessio, cocc’ problema?… Mi chiamo Bronco Trap perché facc’ e’ bit ca toss” (Sono Bronco Trap e vendo dischi contraffatti di Gigi D’Alessio, qualche problema? Mi chiamo così, perché creo i bit con la tosse”. Immagini che sono condivise in un post nel web, dalla pagina @artistisospecial attiva su Instagram e che fanno incetta di interazioni, mandando il popolo del web in tilt in un tripudio di consensi social per il figlio di Gigi D’Alessio.

Altrettanto virali della puntata targata Rai , via social, sono ora anche le immagini che vedono LDA duettare con Fiorello in una cover sulle note di un pezzo cult della musica di Napoli, O’ Sarracino. Unitamente a quelle della performance promozionale del brano sanremese che consacra LDA come il Big più giovane di Sanremo 2023: Se poi domani.











