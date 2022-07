LDA verso Sanremo 2023, dopo Amici 21?/ La risposta del figlio di Gigi D’Alessio

LDA star del Giffoni Film Festival: l’intervista post-Amici 21

Prossimo al nuovo disco d’oro con il singolo estivo Bandana, Luca D’Alessio in arte LDA può dirsi la giovane promessa della musica dell’anno 2021-2022, tanto che è diventato protagonista indiscusso al Giffoni Concept Music, che con la sua musica intrattiene gli spettatori all’evento filmografico annuale, Giffoni Film Festival 2022. Dopo il successo raggiunto ad Amici 21 di Maria De Filippi, il 22 luglio 2022 LDA ha animato il Giffoni Concept Music, con una set-list fitta delle sue canzoni contenute nell’album di debutto eponimo, tra cui proprio Bandana, e non ha lesinato dichiarazioni in sede di conferenza-stampa del mega evento, Giffoni Film Festival.

Intervistato da Superguidatv, il giovane ha esordito replicando agli ultimi rumor sui progetti in cantiere, tra cui il Festival di Sanremo 2023: «Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour».

Che LDA abbia in cantiere dei progetti tv, dopo la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi? «Al momento no, poi un giorno chi sa, penso mi divertirebbe come cosa». Ma come sono i rapporti tra il figlio di Gigi D’Alessio e la timoniera di Amici, che ha consacrato LDA come il fenomeno pop del momento? «Maria è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile», tiene a dichiarare il giovane.

Nel corso del suo percorso tv intrapreso ad Amici, con lo studio della musica, i detrattori gli hanno affibbiato l’etichetta di “raccomandato” in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Che con il talento mostrato in tv, LDA possa aver spento ogni accusa sul suo conto rispetto alla parentela con Gigi D’Alessio? «Penso di si dai. Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada -fa sapere- e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di… Ad oggi non è più un peso, prima lo era, oggi non più». Insomma, LDA si palesa del tutto impassibile rispetto alle critiche circolanti sul suo conto.













