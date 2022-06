LDA verso Sanremo 2023, dopo Amici 21? / “Un bel sogno, ma con Giusy Ferreri e…”

Amici 21, avanza il fenomeno LDA: l’intervista

Per molti – tra i fedeli telespettatori di Amici 21 può dirsi il vincitore mancato dell’ultima edizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, dal momento che si è imposto come l’allievo dei record nella celebre scuola, e anche ora, a talent ormai ultimato, Luca D’Alessio in arte LDA continua a far parlare di sé. Da concorrente al talent, LDA si è aggiudicato il record di stream su Spotify Italia per un singolo, Quello che fa male, sbaragliando la concorrenza ad Amici 21, e al contempo il record per il disco d’oro e di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici. E a margine del successo raggiunto al talent, per cui ora ci si auspicherebbe per lui un imminente debutto al Festival in vista di Sanremo 2023, il cantautore 19enne e figlio di Gigi D’Alessio ha concesso una video-intervista a Vivi Talkz per Vivi.Milano.it (Corriere della Sera) , su Instagram.

Quando ha capito di sentire il bisogno di fare musica? “L’ho capito quando giocavo a calcio e nel cervello cantavo, eppure giocavo bene. Poi ho sognato una donna che non esiste, la donna più bella che abbia mai visto, stavamo io e una persona al mio fianco, forse un amico, questa donna si avvicina al mio amico e con il pennello dall’azzurro gli pennella gli occhi marroni di azzurro e gli sussurra un verso che mi ha ispirato a scrivere canzoni: ‘Ho perso il sorriso ed ho rubato il cielo e adesso ho truccato i tuoi occhi di blu’ “.

Tra una domanda e l’ altra, l’ex Amici 21 ha poi ammesso che LDA e Luca D’Alessio sono la stessa persona: “Le persone che mi seguono devono seguirmi perché sono Luca, non sono perfetto e non voglio esserlo, perché la perfezione nopn la si può migliorare, io sono il personaggio di me stesso: Luca è LDA e LDA è Luca”. La concorrenza non la teme e tende a darvi il giusto peso: “Ci sarà sempre chi è più bravo, ma fate sempre ciò che amate. Fate tutto, oggi ci sono 100 persone ad un evento per me? Allora mi auguro che ci siano 3mila persone un giorno”.

LDA si prepara per il debutto a Sanremo 2023?

In molti lo considerano il vincitore mancato di Amici 21, eppure nella casetta dei talenti LDA non avrebbe mai scommesso sulla sua vittoria al talent così come sul successo e i record raggiunti fuori dalla scuola: “In casetta non avevamo la percezione di fuori, quando sono uscito tutti pensavano che io avrei vinto Amici, io in realtà non la vedevo come loro. Non avevo questa percezione”.

Nonostante la mancata qualificazione come finalista alla finale di Amici 21, LDA ha raggiunto il terzo podio con l’album eponimo di debutto in musica nella Top album di FIMI, firmato un contratto discografico con Sony Music Italy ed è ora tra le tendenze su YouTube Italia con il lyrics-video del singolo primaverile ed estivo, Bandana. Che sia prossimo a Sanremo? Lui, intanto, resta con i piedi per terra, dall’alto della sua innata umiltà che tanto lo accomuna al padre Gigi D’Alessio: “Sanremo? Se trovo il pezzo ci provo, sarebbe un bel sogno. Forse mi sentirei a disagio con Giusy Ferreri, Le vibrazioni, però sarebbe formativo… “.













