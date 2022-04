LDA veste low-cost ad Amici 21/ Il bomber bianco-azzurro Shein spopola!

Amici 21, LDA sfoggia un bomber alla portata di tutti: è standing ovation

Può dirsi una colonna portate del serale di Amici 21 prodotto e condotto da Maria De Filippi, LDA, che in queste ore – sulla scia delle polemiche social (che accusano il mentore Rudy Zerbi di averlo oscurato al terzo serale del talent) torna al centro dell’attenzione mediatica per il suo stile. E’ ormai risaputo che LDA sia la popstar di Amici 21 ispirata a Justin Bieber, tant’é che si potrebbe definire il 19enne come il “Justin Bieber italiano” e non solo dal punto di vista musicale. Oltre a a fare incetta di stream su Spotify (dove detiene il record di ascolti targato Amici 21, con Quello che fa male ), Luca D’Alessio spopola nel web per il suo stile urban-pop e dai prezzi alla portata di tuttim di cui si rende testimonial agli appuntamenti tv del serale di Amici 21.

Al terzo serale del 3 aprile 2022, il 19enne ha presenziato in tv tornando a indossare un bomber che richiama la tipica uniforme da baseball, ovvero una giacca disponibile sul sito di e-commerce cinese, Shein: il capo che sta conquistando il popolo della rete è stilizzato con la scritta in bella vista “California” ed è titolata sul sito cinese come “Giacca Bomber Color Black Motivo Lettera”. Complice il bomber dai colori rappresentativi della sua amata terra d’origine Napoli, LDA al secolo Luca D’Alessio ora fa incetta di consensi nel web rispetto alle sue uniche due performance registrate al terzo serale di Amici 21: un duetto pop-rock con il compagno di squadra Luigi Strangis, sulle note di Tutti frutti, e l’esibizione dell’inedito Io volevo solo te, per il quale LDA è stato accolto da una standing ovation in studio. Un particolare quest’ultimo che segna per LDA, figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, un nuovo record: lui è il primo cantante in corso ad Amici 21 ad ottenere un’ovazione dal pubblico spettante in studio.

LDA: ecco quanto costa la giacca bianco-azzurra

In molti -tra i fedeli telespetattotori di Amici 21 e in particolare i fan di LDA- si chiedono quanto costi il bomber ispirato al baseball americano e disponibile sul sito cinese Shein, che il figlio di Gigi D’Alessio ha sfoggiato sul palco di Amici 21. Ebbene, la giacca è low-cost e chi vorrà sfoggiarla ispirandosi all’idolo LDA potrà acquistarla al prezzo stracciato di 35 euro. Si prevede, intanto, che il capo all’ultimo grido LDA possa presto segnare il sold-out sul sito di e-commerce cinese, dal momento che il cantante di Quello che fa male ne è diventato testimonial in tv.

Nel frattempo, per i bookmakers LDA è nella rosa dei candidati alla vittoria di Amici…













