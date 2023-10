LDA via dall’Italia: diventa giudice a “New York Canta”/ Il nuovo traguardo dell’ex Amici di Maria De Filippi

LDA raggiunge l’upgrade di giudice esperto, a New York canta: il traguardo dopo Amici e Sanremo

Dopo il successo e la popolarità raggiunti attraverso il debutto in musica al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi, LDA vola via dall’Italia per un nuovo traguardo conseguito a “New York Canta“. Mentre resta imbattuto il suo record storico raggiunto ad Amici 21, per il disco d’oro e il disco di platino FIMI/Gfk ottenuti nei tempi più veloci nella storia del talent televisivo di Amici in onda sulle reti Mediaset, con il singolo al debutto musicale TV Quello che fa male, Luca D’Alessio in arte LDA direbbe “no” per un ritorno dopo l’esordio a Sanremo 2023 da Big più giovane al Festival della Canzone, per Sanremo 2024. Questo, però non rifiutandosi di tornare ad apparire nel piccolo schermo, seppur registrando lontano dal Belpaese.

LDA, alla re-entry TV la cui messa in onda é prevista in chiaro su Raidue e in streaming sul sito Raiplay, é ingaggiato nel cast dei giudici musicali di New York canta e non a caso si lascia immortalare via Instagram stories mentre si trova nel territorio della “Big Apple”.

Il Festival della musica italiana di New York nel vecchio continente che nasce per promuovere artisti emergenti e le loro proposte musicali in un contest per la decretazione di un talento -tra i candidati cantanti e band- che sia rappresentativo del made in Italy su scala global.

LDA spopola e si conferma il “Justin Bieber italiano”

Ebbene, alla puntata finale di New York canta 2023, tenutasi domenica 8 ottobre nella “grande mela” sita in America, più precisamente all’Oceana theater, a grande richiesta del fandom LDA torna a registrare la sua presenza in TV segnando l’upgrade di cantante nel ruolo di giudice speciale ed esperto di musica, dopo il debutto televisivo che lo vedeva vestire i panni di un esordiente cantautore nella scuola delle arti ballo e canto di Amici 21 di Maria De Filippi. Un traguardo importante per l’indiscusso “Justin Bieber italiano”, ventenne originario di Napoli, contro il peso dei pregiudizi dei detrattori nel web- che sin dall’esordio ad Amici 21 lo tacciano di una raccomandazione in quanto figlio d’arte di Gigi D’Alessio. Insomma, il giovane cantautore del tormentone estivo Granita e Castello di sabbia, la colonna sonora di Di4ri la seconda stagione un streaming su Netflix, si conferma la popstar per antonomasia del Belpaese!

Il figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo figura, non a caso, tra i protagonisti di New York canta, nel post condiviso dal profilo social della conduttrice Monica Marangoni via Instagram. Una carrellata di foto esclusive degli highlights della finale di New York Canta, dove fieramente, insieme alla conduttrice, LDA si lascia immortalare nelle nuove vesti con i colleghi giudici Enrico Ruggeri, Noemi, Clementino, Michele Zarrillo e il presidente di giuria Claudio Cecchetto: “Alcuni momenti della finale di ieri del “Ny canta” e complimenti alla vincitrice di quest’anno: Kimono. Ad maiora”, si legge nella caption del post, che intanto fa incetta di interazioni social di consenso, perlopiù like, commenti e condivisioni social entusiasti in primis per il nuovo traguardo del neo- giovane giudice, LDA.

