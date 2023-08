LDA, vittima di violenza? / Un particolare preoccupa il web: la verità dell’ex Amici

LDA é il cantante più atteso all’evento Radio Zeta Future Hits Live 2023: il figlio d’arte smentisce il nuovo gossip

Tra i più attesi ospiti al live show di Radio Zeta Future Hits Live 2023, Luca D’Alessio in arte LDA rompe il silenzio social sulla voce che lo vede vittima di violenza fisica. Riattivatosi tra le Instagram stories, nelle ore che precedono l’evento musicale dedicato musica dei nuovi artisti, per i giovani e che abbraccia più generazioni, promosso da Radio Zeta per il team player radiofonico RTL.102.5, il figlio d’arte smentisce il chiacchiericcio esploso sul suo conto.

Si é diffusa la voce, tra gli internauti attivi nel web, che il cantautore pop di Napoli ex concorrente ad Amici 21 abbia subito un colpo ad un occhio, questo a fronte di un segno riportato sul viso. Da qui, quindi, la decisione di LDA di avere voce in capitolo, tra le Instagram stories condivise con il popolo del web.

Il messaggio di chiarimento dell’ospite atteso a Radio Zeta Future Hits Live, LDA, é online

“Un sacco di gente preoccupata -esordisce nella video-story di IG rivelatrice, LDA-, che ti é successo…chi ti ha picchiato all’occhio? Ragazzi é un brufoletto… ragazzi grazie che vi preoccupate sempre …lo dovevo dire perché tutti me lo scrivevano”. E il messaggio che fa chiarezza da parte del più atteso tra gli artisti previsti all’evento musicale di fine estate, datato 30 agosto 2023 live all’Arena di Verona -Radio Zeta Future Hits Live 2023- si conclude: “ho detto ‘mamma mia’”.

Insomma, a quanto pare non può dirsi ostacolata la partecipazione di LDA all’evento Radio Zeta Future Hits Live, dal momento che lo stesso cantautore 20enne ed ex Amici 21 rassicurerebbe i fan sulle sue condizioni rispetto all’ultimo gossip che lo riguarda.

