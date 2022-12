LDA vola a Sanremo 2023: lacrime con Gigi D’Alessio/ “Ecco cosa mi ha detto papà…”

Sanremo 2023 promuove LDA, ex Amici 21: la reazione a caldo con Gigi D’Alessio

Sale l’attesa generale per il via a Sanremo 2023, tra i cui primi 22 Big l’ex Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, si dice al settimo cielo per la notizia della sua promozione al Festival della canzone italiana. L’occasione che il terzogenito figlio di Gigi D’Alessio e l’ex consorte Carmela Barbato ha, per poter tornare a parlare di sé e del nuovo traguardo sanremese, é un’intervista ripresa da La Repubblica. Dopo aver condiviso con i follower e non, in una diretta via social, le lacrime di gioia nel momento in cui -in un’edizione speciale del Tg1 – Amadeus ha annunciato i primi artisti concorrenti promossi al Festival in arrivo, LDA parla della grande emozione vissuta con il papà d’arte, Gigi D’Alessio.

LDA, unico Amici al debutto a Sanremo 2023/ "Ero disperato all'annuncio dei primi 11"

A dispetto delle critiche gratuite degli hater, che gli affibbiano la nomea di “raccomandato”, in quanto figlio dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, la sua nuova canzone in cantiere ha convinto la Commissione di Sanremo 2023 con a capo il numero 1 del Festival, Amadeus. E, tra le altre dichiarazioni, così LDA si apre senza filtri a margine del debutto che lo attende al Teatro Ariston: “Con papà abbiamo pianto al telefono per non so quanto tempo -esordisce, parlando dell’emozione condivisa con Gigi D’Alessio -. Il consiglio è arrivato…”.

Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 11 dicembre: nuovi inediti e due premi speciali agli allievi

LDA e Albe persistono su Spotify, dopo Amici 21

Poi, il cantautore 19enne di Napoli ed ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 21 snocciola, così, il suggerimento del papà d’arte, ricevuto alla notizia del debutto sanremese: “Mi ha detto di restare sempre me stesso, potrò risultare simpatico o antipatico, ma non potrò mai piacere a tutti, ‘l’importante è che si sappia che sei tu'”». Che quella di Gigi D’Alessio sia una risposta ai detrattori di LDA, destinata anche a chi contesta la partecipazione del 19enne al Festival tacciandolo di raccomandazione?

Nel frattempo l’ex Amici 21, LDA, si gode il successo del nuovo singolo rilasciato in collaborazione con Albe, Cado, che insiste e persiste nella Top10 della playlist Generazione zeta, per il volume di ascolti in streaming, su Spotify Italia.

Amici 2022, Megan Ria e Gianmarco Petrelli in crisi: il confronto/ "Te ne vai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA