LDA vs haters, su Gigi D’Alessio: “Figlio di?”/ “Ad Amici scrivevo io le barre e…”

Ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori con il percorso di studio intrapreso nel canto ad Amici 21 di Maria De Filippi, e ora LDA torna a raccontarsi ai fan, senza lesinare dichiarazioni sul rapporto con il padre Gigi D’Alessio e il peso delle critiche sulla sua arte. L’occasione che LDA ha per tornare a parlare di sé e della sua musica, ai fan e non, é un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove tra le altre dichiarazioni -in vista del debutto onstage sul palco del primo tour- svela i consigli che riceve nell’ultimo periodo da Gigi D’Alessio. “La fortuna di essere suo figlio è proprio ricevere consigli da chi ne ha passate tante prima di te -dichiara il figlio di Gigi D’Alessio-. Poi sta a me coglierli o meno. Ad esempio, quando gli faccio sentire le canzoni lui mi dice che cambierebbe qualcosa che io non cambierei mai.». E infatti, alla fine, LDA finisce per fare sempre di testa sua: “Va a finire che non la cambio! Son “capa tosta”, difficile che mi schiodi da una mia idea. Però quando parla papà tengo le orecchie apertissime.».

Ma com’é stato per LDA partecipare al talent di Amici 21, sotto il peso ingombrante delle critiche di chi giudica il giovane come un “raccomandato”, in quanto figlio di Gigi D’Alessio? Per LDA essere figlio di una leggenda della musica italiana e partenopea di risonanza international, quale é Gigi D’Alessio, é “una fortuna”. Tuttavia, le critiche gratuite legate al successo – che i detrattori attribuiscono al rapporto di parentela tra lui e Gigi D’Alessio- tra non mancano mai e nel caso di LDA hanno sospinto il cantautore 19enne di Napoli a sfoderare tutto il suo talento di intenzione vocale e scrittura creativa ad Amici, con l’obiettivo di scrollarsi di dosso le etichette. Tra gli esempi del suo operato al talent, si ricordi la cover di Changes, brano dell’idolo Justin Bieber, che LDA ha eseguito aggiungendo al testo originale delle barre scritte di suo pugno, “traducendo” il tema della canzone dall’inglese all’italiano, in una versione tutta sua. “Lì mi son tolto l’etichetta di “figlio di”, prosegue l’ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici-. Seguivano tutto di me, sapevano che le barre le scrivevo io, sul palco andavo io. Sta al pubblico decidere chi è meglio”.

Che portare il cognome di Gigi D’Alessio sia ad oggi stato un fardello, quindi, per LDA? «Prima ero molto più preoccupato, ora meno. In molti si sono dimenticati, sono LDA ormai, già quella è una vittoria per me.», dichiara il Justin Bieber italiano, reduce dal conseguimento del disco d’oro certificato FIMI per il singolo estivo Bandana.

Nel frattempo, LDA si prepara per il debutto onstage che lo attende in occasione del primo tour made in Italy. Il 5 dicembre il fenomeno pop ed ex Amici 21 sarà a Napoli, al Palapartenope, il 6 dicembre a Roma all’Atlantico Live e il 7 dicembre a Milano ai Magazzini Generali. Delle date di live concert imperdibili, quelle del figlio di Gigi D’Alessio, in arte LDA, in attesa del preannunciato rilascio del secondo album previsto in cantiere per D’Alessio junior.

