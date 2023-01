LDA: web in tilt per lo spoiler di Se poi domani/ “Tu che disegni i silenzi a matita”

Sanremo 2023, svelati i testi integrali delle canzoni Big: LDA é virale con Se poi domani

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e, intanto, il Big più atteso al Festival, LDA, manda il web in tilt con lo spoiler di Se poi domani. Dopo aver appassionato i telespettatori con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, il talent che lo ha consacrato come il “Justin Bieber italiano”, insignito con il record del disco di platino e il disco d’oro raggiunti in tempi più veloci nella storia di Amici, Luca D’Alessio in arte LDA manda i fan e non, tra gli utenti del web, in visibilio, tra le reazioni di consensi più disparate. La sua, tra le canzoni dei 28 artisti Big ammessi alla gara del Festival, può ufficialmente dirsi la più attesa al debutto, visto l’esorbitante numero di interazioni social che mette a segno Se poi domani dal momento che TV, sorrisi & canzoni ha spoilerato i “lyrics sanremesi”.

Nel nuovo numero di TV, sorrisi & canzoni datato febbraio 2023, in vista della kermesse per il titolo della “Canzone italiana” condotta da Amadeus dal 7 all’11 febbraio 2023, sono infatti anticipati i testi integrali delle canzoni di Sanremo 2023. Tra questi, particolarmente virali nel web, sono ora gli screenshot che i telespettatori del Festival condividono in massa di Se poi domani. Il testo della canzone originale sanremese scritta e composta da LDA. Il vincitore mancato di Amici 21, in barba alle critiche dei detrattori che lo etichettano come un “raccomandato” al Festival in quanto figlio dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, copre ben tre ruoli chiave a Sanremo 2023: in qualità di unico talento uscente di Amici 21 promosso al titolo di Big, al Festival, presenzia come cantante

quindi interprete, autore del testo insieme ad Alessandro Caiazza e compositore della musica con il cugino di casa D’Alessio, Francesco D’Alessio, prossimo al debutto al Teatro Ariston anche come direttore d’orchestra al servizio di LDA. Niente male come debutto al Festival, per il cantautore al debutto Big di Sanremo, che a soli 19 anni può dirsi il fenomeno Pop più rappresentativo della Generazione zeta made in Italy.

I lyrics di Se poi domani infiammano la gara Big di Sanremo 2023

“Il testo della canzone fa riferimento a una persona che non è più al suo fianco, ricordando «queste immagini» che «continuano ad uccidermi». C’è la speranza di ritrovare quello che si è perso, ma anche la paura che sia «solo un’altra bugia»”, si rileva tra le perle di gossip della canzone più attesa di Sanremo, scritta e composta dall’ex Amici 21. E i versi di Se Poi domani già appassionato i fedeli seguaci della preannunciata “settima santa” di ascolti TV, Sanremo 2023.

“…Tu che disegni i silenzi a matita: é così che ti senti capita.“, sono i lyrics di Se poi domani che più colpiscono il web, nel testo integrale della canzone originale. Così come si evince sulla pagina social –fanpage– “ossessionatada_lucaa” attiva su Instagram. Fioccano i consensi, da parte degli internauti, espressi a suon condivisioni, commenti di elogio e like per il testo dell’opera scritta. Un indicatore dell’influenza musicale che il promesso Big, LDA (che si prepara per il duetto con Alex Britti), esercita anzitempo. Ancor prima di debuttare al Teatro Ariston -dove é l’unico artista della sua amata città di Napoli ammesso alla gara- quindi, il figlio di Gigi D’Alessio si consacra figlio di se stesso, mandando il web in tilt con lo spoiler della sua canzone.

Tuttavia, le pagelle della stampa sulla base del primo-ascolto unitamente alle scommesse dei bookmakers, relative alle canzoni in gara, vedrebbero Marco Mengoni e Ultimo in cima alla classifica dei Big più quotati alla vittoria di Sanremo 2023. Che LDA possa rivelarsi il plot-twist, soffiando la vittoria ai favoriti dalle scommesse di Sanremo 2023? Sanremo é Sanremo, dove tutto può, sempre, accadere.











