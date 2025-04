La Lombardia custodisce meraviglie nascoste che vanno ben oltre Milano e i grandi laghi: tra borghi, isole lacustri e paesaggi da cartolina, ecco dieci gioielli tutti da scoprire.

Quando si pensa alla Lombardia, spesso la mente corre subito a Milano, ai suoi grattacieli, alla moda, al business. Oppure, al massimo, ci si immagina i grandi laghi, il Garda, il Como, il Maggiore, che attirano turisti da tutto il mondo con le loro ville eleganti e i panorami da favola.

AFFITTI BREVI/ Come stanno cambiando e la travel intelligence per le amministrazioni

Eppure questa regione nasconde tesori più discreti, meno battuti dal turismo di massa, ma capaci di regalare emozioni autentiche. Luoghi dove il tempo sembra scorrere più lentamente, dove la natura e la storia si intrecciano in perfetto equilibrio.

Ecco le meraviglie della Lombardia che in pochi conoscono

Uno di questi è senza dubbio Sirmione, una lingua di terra che si allunga nel Lago di Garda come una carezza. Con il suo castello scaligero che sembra uscito da una fiaba e le Grotte di Catullo che raccontano storie di epoca romana, Sirmione è il classico posto in cui arrivi per caso e non vorresti più andar via. Le sue acque termali, poi, aggiungono quel tocco di benessere che rende tutto ancora più speciale.

VIAGGIO NEL BUON LAVORO/ 2. Video, Dina Ravera (Destination Italia): "Il nostro segreto? La missione..."

Poi c’è Monte Isola, che più che un’isola è un piccolo mondo a sé. Si trova nel mezzo del Lago d’Iseo, ed è l’isola lacustre più grande d’Europa. Non ci sono auto, si gira a piedi o in bicicletta, e questo basta per capire il tipo di atmosfera che si respira. Le case in pietra, i sentieri nel verde, il silenzio che ti avvolge. È un luogo che riconcilia con se stessi, lontano dal rumore e vicino all’essenziale.

A pochi chilometri da lì, la Franciacorta offre tutt’altro tipo di esperienza, ma non per questo meno intensa. Qui è il vino a fare da protagonista. Le colline ricoperte di vigneti, le cantine che aprono le porte ai visitatori, i paesaggi che sembrano dipinti. È una meta perfetta per chi vuole abbinare gusto e bellezza, magari con una degustazione al tramonto dopo una giornata passata tra borghi e natura.

TURISMO/ Dai dazi di Trump un possibile vantaggio per i viaggi in Europa

E proprio parlando di borghi, Castellaro Lagusello è uno di quei posti che sembrano sospesi tra sogno e realtà. Pochi sanno che ha una forma a cuore, visibile dall’alto, e che il suo piccolo lago riflette le sagome delle case medievali creando un quadro perfetto. È il genere di posto in cui non succede mai nulla – e va benissimo così.

Un altro angolo che merita una deviazione è Fortunago, nell’Oltrepò Pavese. Il borgo è curato nei minimi dettagli, con le sue stradine lastricate, i balconi fioriti e un panorama che si apre su colline dolcissime. È una meta che parla di lentezza, di tradizioni, di semplicità. Non servono attrazioni clamorose quando tutto intorno è armonia.

Poi c’è Clusone, nella Val Seriana, un paese che sorprende per la ricchezza del suo patrimonio artistico. Il famoso orologio planetario sulla facciata del palazzo comunale è solo uno dei motivi per cui vale la pena fermarsi. L’aria di montagna, il centro storico compatto, le chiese affrescate: Clusone è una perla incastonata tra le Prealpi.

Non possiamo non citare Lovere, affacciata sul Lago d’Iseo, con le sue case color pastello e l’eleganza discreta che la contraddistingue. Qui si viene per rilassarsi, per passeggiare lungo lago, per godersi un pranzo con vista. È un luogo che ha il potere di sedurre piano piano, senza clamori.

E poi ancora Bienno, noto per i suoi artigiani e per il profumo di legna che si respira tra le vie strette. Morbegno, nel cuore della Valtellina, che coniuga bellezza alpina e tradizione gastronomica. E infine Tremosine sul Garda, un balcone naturale da cui si abbraccia tutto il lago, con scorci che sembrano usciti da una cartolina.

Insomma, la Lombardia è molto più di quello che si immagina. È fatta di angoli nascosti, di silenzi pieni di significato, di sorprese che si rivelano solo a chi ha voglia di andare oltre la superficie. E quando si scoprono questi luoghi, viene quasi voglia di tenerli per sé. Ma sarebbe un peccato.