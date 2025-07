Queste spiagge sono uniche e bisogna visitarle almeno una volta nella vita: quante ne conosci?

Uno spettacolo tra sabbia e mare, queste spiagge sono bellissime e mozzafiato: 10 posti unici.

Quando parliamo di spiagge bianchissime e mare cristallino tendiamo sempre ad allontanarci con il pensiero e a viaggiare verso le Maldive, le Seichelles oppure ai Caraibi. Eppure, tanti europei non sanno che proprio il vecchio continente regala delle perle uniche.

Le spiagge più belle lontane dalla folla: capolavori naturali

Certo, gli italiani conoscono bene la bellezza naturale di certi angoli di paradiso ma molte mete mozzafiato in giro per l’Europa sono sconosciute ai più. Di queste 10 spiagge, ad esempio, quante ne conoscete?

Le spiagge mozzafiato d’Europa: 10 posti unici

Partiamo dall’Inghilterra: nel sud della Cornovaglia, presso la penisola del Lizard, si trova la Kynance Cove. Scogliere scure e rocciose, di derivazione vulcaniche, che cadono a strapiombo in acque smeraldo. Questa è una delle mete preferite dei sudditi di Sua Maestà in estate: durante le basse maree, l’acqua si ritira a fa scoprire grotte e insenature segrete. Arriviamo poi ad una delle spiagge più belle dell’isola di Maiorca: difficile da raggiungere, incastonata tra rocce calcaree e pinete mediterranee, la Calo des Moro è uno spettacolo Sabbia bianca, acqua turchese qui la natura domina incontaminata, lontano dai turisti.

Non poteva di certo mancare l’Italia: la spiaggia La Pelosa di Stintino, nel nord-ovest della Sardegna, rappresenta uno dei posti più belli del Mediterraneo. Acqua cristallina, sabbia bianca, sembra di stare su un’isola tropicale. Passiamo poi all’Irlanda, presso le Achill Island, nella contea di Mayo: qui si trova la bellissima Keem Beach. L’acqua dell’Oceano Atlantico accoglie le colline verdi in uno spazio silenzioso e suggestivo. Qui la natura domina incontrastata.

Arriviamo poi in Francia, più precisamente in Corsica, dove si trova la spiaggia di Santa Giulia: una laguna calma e poco profonda con acqua cristallina. Intorno, spiaggia bianca, pini marittimi e granite rosa. Questo è un posto ideale per le famiglie e per godere di una giornata di relax. Passiamo poi alla Grecia, ovvero a Lefkada, forse una delle spiagge più famose, quella di Porto Katsiki: si accede dopo una lunga scalinata, con sabbia dorata e acque turchesi, paradiso per chi ama le lunghe nuotate. Vi sembrerà di essere in un dipinto.

Torniamo poi in Spagna, da quella che è stata definita dal The Guardian come la spiaggia più bella del mondo. Stiamo parlando di Playa de Rodas, sull’isola principale dell’arcipelago delle Cies, in Galizia. Lontana dal turismo di massa, qui l’acqua (fredda) dell’Atlantico incontra la sabbia finissima. Poi ancora in Grecia, nell’isola di Antipaxos, ovvero Vautoumi Beach che si raggiunge in barca: questo è il paradiso del Mar Ionio, in un paesaggio avvolgente in una spiaggia circondata dal verde. Caratteristici, gli autentici ristorantini di pesce che si trovano quasi sull’acqua.

Infine, chiudiamo con due posti unici: a Cefalonia, in Grecia, con la Fteri Beach, protetta in tutti questi anni dal turismo di massa grazie alla sua posizione. Ciottoli bianchi, mare turchese, qui non ci sono servizi, soltanto la bellezza della natura. E poi, in Sardegna, Cala Goloritzé, Patrimonio dell’Unesco dal ’95: sassolini bianchi formano la spiaggia in una baia mozzafiato.