Le 5 leggende/ Su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks

Le 5 leggende, film di Italia 1 diretto da Peter Ramsey

Le 5 leggende va in onda oggi, sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 23.10 su Italia 1. Si tratta di un film d’animazione e d’avventura prodotto nel 2012 negli Stati Uniti d’America da Christina Steinberg e diretto da Peter Ramsey. Per il doppiaggio sono da menzionare i ruoli di Chris Pine, Jude Law, Isla Fisher e Hugh Jackman. L’opera è stata realizzata e distribuita dalla DreamWorks sfruttando come idea di base per il soggetto l’opera letteraria di W. Joyce, intitolata I guardiani dell’infanzia.

Alcune contaminazioni sono invece attribuibili ad un altro romanzo dello stesso autore, ovvero L’uomo della luna. Il successo della pellicola d’animazione è testimoniato dalla nomination come miglior film ai Golden Globe del 2013. Per quanto concerne gli incassi il film ha invece superato abbondantemente i 300 milioni di dollari. Sicuramente si tratta di un prodotto di intrattenimento che riesce ad arrivare al pubblico sia dei più grandi che dei piccini.

Le 5 leggende, la trama del film

Il racconto de Le 5 leggende parte dalle origini, con un bizzarro gruppo di uomini dei sogni che da secoli sono impegnati nel proteggere e supportare i sogni e le ambizioni dei più piccoli. Le entità mitiche in questione sono esattamente : Babbo Natale, l’Uomo Sabbia, il Coniglio Pasquale, la Fatina dei Denti e Pitch. Quest’ultimo però sembra ora mettere a repentaglio il duro lavoro fatto dal gruppo nel corso della storia.

A differenza dei suoi simili, lui è l’unico che non riesce a giovare a pieno della fiducia dei bambini, poco convinti della sua esistenza e quasi intimoriti dalle sue fattezze. Tale situazione lo porta dalla parte dei cattivi, quasi desideroso di trovare vendetta dopo il trattamento subito da parte degli esseri umani nonostante il suo duro lavoro. A tal fine, decide per prima cosa di elaborare un piano che colpisca prima i suoi colleghi e poi di riflesso i più piccoli.

La sua strategia parte quindi dalla distruzione dei sogni e delle speranze, affinché anche le altre entità perdano i privilegi e la fiducia conquistati nel corso dei secoli. I 4 a questo punto rischiano seriamente di sparire dal mondo, senza più alcuno scopo e in difficoltà nel trovare il giusto modo per fronteggiare il temibile Pitch. Fortunatamente però, in loro supporto arriva l’Uomo della Luna, pronto ad offrire la soluzione alla disperazione dilagante e alla scomparsa dei sogni dei bambini. Le entità devono quindi accogliere fra loro un nuovo eroe, Jack Frost, colui che affrontando direttamente Pitch riuscirà non solo a ristabilire le gerarchie ma anche a donare nuovi sogni e speranze per i più piccoli sognatori.

L’entità prescelta era infatti un altro elemento cruciale alla base della cura dei sogni dei più piccoli. Prima di essere raggiunto dal gruppo di eroi aveva però vissuto un momento particolarmente delicato. Alle prese con la perdita della memoria aveva infatti dimenticato il suo ruolo fondamentale per i giovani; personifica infatti il vero spirito del Natale pur non essendo visibile agli occhi degli umani. Le sue difficoltà erano iniziate quando anche lui percepisce lo sconforto di non essere realmente avvertito dai bambini. Nessuno credeva in lui semplicemente perché non aveva una forma concreta, un reale ruolo come le altre entità. Ora però qualcuno sentiva davvero il suo bisogno, era infatti l’unico a poter fronteggiare le crudeli aspirazioni di Pitch.

