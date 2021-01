Le 5 leggende/ Su Italia il film d’animazione di Peter Ramsey (oggi 2 gennaio)

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di oggi, sabato 2 gennaio, alle ore 21:20 la messa in onda del film d’animazione “Le 5 leggende” (titolo originale: “Rise of the Guardians”. Si tratta di una pellicola prodotta è girata negli Stati Uniti d’America nel 2012 dalla Dreamworks Animation mentre la distribuzione ai botteghini è stata curata dalla Universal Pictures. Il soggetto è basato sulle opere di William Joyce con sceneggiatura rivista e adattata da David Lindsay-Abaire, mentre la regia è di Peter Ramsey. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Alexandre Desplat mentre il ruolo di direttore e produttore esecutivo è stato ricoperto da Guillermo del Toro.

Le 5 leggende, la trama del film

Jack Frost riemerge da un lago ghiacciato delle fredde zone del nord, scoprendo di avere poteri magici. Il ragazzo scopre che grazie al suo bastone, può creare dal nulla neve e ghiaccio. Jack inizia a provare i suoi poteri in un villaggio, ma scopre di essere invisibile.

Circa 300 anni al Polo Nord, Nord/Babbo Natale sta preparando il periodo natalizio fino a che Globo, una enorme sfera che mostra i bambini che credono nei Guardiani, viene avvolto da una nube nera che assume le sembianze di una misteriosa figura.

Babbo Natale, temendo il peggio, decide di convocare immediatamente una assemblea dei Guardiani: Coniglio Pasquale (Calmoniglio), la Fatina dei denti (Dentolina), e l’Omino del sonno (Sandman). Secondo Babbo Natale è tornato l’uomo nero (Pitch Black), ma gli atri Guardiani non ci credono, ricordandogli che proprio loro lo hanno sconfitto molto tempo prima. A un certo punto appare l’Uomo della Luna che li invita a nominare un nuovo Guardiano: Jack Frost! Sarà proprio il ragazzo ad avere un ruolo fondamentale nella lotta contro Pitch Black…



© RIPRODUZIONE RISERVATA