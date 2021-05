Le Ali della Libertà, storia vera Frank Freshwaters/ I tentativi di fuga e l’arresto

Stasera, Domenica 2 maggio, va in onda il film Le Ali della Libertà con protagonisti gli attori Morgan Freeman e Tim Robbins. Secondo la rivista Empire abbiamo a che fare con uno dei cinquecento film migliori di sempre, mentre per l’American Film Institute è da collocare al settantaduesimo posto dei cento migliori film di tutti i tempi in USA. Come è risaputo il film Le Ali della Libertà è tratto da una storia vera. Il protagonista è Frank Freshwaters, un criminale americano che per quasi 60 anni è riuscito a scappare dalla sua condanna. La sua storia inizia nel 1957, quando Frank Freshwaters ha appena ventitré anni. Il ragazzo è coinvolto in un brutto incidente stradale, nel quale perde la vita una persona. Frank Freshwaters viene così condannato a cinque anni di prigione, essendo ritenuto responsabile dell’incidente. Ma dopo aver trascorso qualche mese in carcere e ottenuta la libertà vigilata, il giovane decide di fuggire. Quando viene catturato la pena viene quadruplicata.

IO, CHIARA E LO SCURO/ Il film sul riscatto e la passione di Nuti per il biliardo

Storia vera de Le Ali della libertà, la condanna di Frank Freshwaters

Frank Freshwaters sconta i primi anni in un riformatorio, solo in seguito viene spostato nel campo di lavoro Sandusky Honor Farm. Proprio qui progetta un’altra difficilissima fuga, questa volta riuscita perfettamente. Frank Freshwaters scappa e tenta faticosamente di rifarsi una vita, facendo perdere le sue tracce. Dopo alcuni anni di ricerche senza esito, l’uomo viene riavvistato a Charleston e la Polizia lo arresta. Sembra finita per davvero, ma ancora una volta Frank Freshwaters riesce a fuggire. Da quel momento in avanti si perde ogni sua traccia, fino a pochi anni fa. Nel 2015 infatti la Polizia della Florida lo intercetta grazie ad una soffiata inaspettata. E dopo mesi di pedinamento, Frank viene arrestato e incarcerato in Ohio, per poi essere rilasciato in libertà vigilata nell’estate del 2016.

LEGGI ANCHE:

It/ Video, su Italia 1 il film tratto dal libro di Stephen KingLe Ali della libertà/ Video, su Rete 4 il film con Tim Robbins e Morgan Freeman

© RIPRODUZIONE RISERVATA