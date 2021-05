Le Ali della libertà/ Video, su Rete 4 il film con Tim Robbins e Morgan Freeman

Le Ali della libertà andrà in onda oggi, 2 maggio, in prima serata a partire dalle ore 21:25 sul canale Mediaset Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha esordito nei cinema di tutto il mondo nell’anno 1994 e appartiene al genere cinematografico drammatico. Il regista di questo film è Frank Darabont mentre la sceneggiatura del film è stata curata dallo stesso regista. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori molto conosciuti come Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, James Whitmore e Clancy Brown.

Le musiche di questo film sono state realizzate dal maestro Thomas Newman mentre la fotografia è stata messa a punto da Roger Deakins.

Le Ali della libertà, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de Le Ali della libertà. Andy Dufresne è il vice direttore di una banca. La vita sembra sorridergli quando improvvisamente una colpa si abbatte sulla sua vita. Difatti, la moglie ed il suo amante vengono trovati morti e tutti i sospetti vengono a cadere su di lui. Dunque, Andy da uomo con una posizione perbene si ritrova ad essere incarcerato in uno dei carceri di massima sicurezza degli Stati Uniti d’America.

La pena non è affatto clemente: ben due ergastoli lo aspettano. Dunque, dovrà scontare tutta la vita dietro le sbarre di una fredda cella. Inizialmente, è un vero shock per Andy la vita della prigione. Difatti, alcuni uomini lo bullizzano, lo picchiano e lo violentano senza pietà. Andy decide di rimanere in disparte rispetto agli altri detenuti, ma con il trascorrere del tempo entrerà in sintonia con alcuni di loro. In particolare, Andy stringe una forte amicizia con Red, un altro ergastolano che comanda parte della prigione.

Il legame tra i due sembra essere sempre più forte fino al giorno in cui Andy decide di voler evadere di prigione. Aiutato da Red, riuscirà l’uomo a fuggire e riconquistare la libertà perduta? In casi del genere, la volontà di un uomo e la sua arma più forte, nulla la può spezzare.

Video, il trailer del film “Le Ali della libertà”





