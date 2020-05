Le ali della libertà/ Video, su Rete 4 il film con Tim Robbins e Morgan Freeman

Pubblicità

Le ali della libertà va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 31 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1994 dalla Columbia Pictures e che in Italia è stata distribuita dalla Cecchi Gori distribuzione. La regia di questo film stata affidata a Frank Darabont con soggetto tratto dal romanzo di Stephen King mentre la sceneggiatura è stata rivista dallo stesso regista. Il montaggio è stato realizzato da Richard Francis Bruce, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Roger Deakins mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Thomas Newman. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, James Whitmore, Clancy Brown e Gil Bellows.

Le ali della libertà, la trama del film

Ecco la trama de Le ali della libertà. Proviamo nello stato americano del Maine nel corso del 1947 dove un uomo apparentemente innocuo di nome Andy, impiegato peraltro presso una importante Banca di Portland di cui assume anche il ruolo di vice direttore, si vede ingiustamente sanzionare una pesante pena di 2 ergastoli per via del presunto omicidio di un campione di golf che sarebbe stato amante della sua moglie anche lei uccisa. L’uomo si è sempre detto innocente ma nonostante questo è stato condannato per delle prove non proprio inconfutabili.

Pubblicità

Durante la sua detenzione inoltre si renderà conto di come il sistema americano sia corrotto ed in particolar modo come il direttore e le guardie del penitenziario offrono favori ai detenuti in cambio di aiuto e di altri favori. Lui cerca di vivere la detenzione restando lontano dai guai anche perché ha sempre la speranza di poter un giorno tornare in libertà. Tuttavia nonostante le sue intenzioni pacifiche spesso e volentieri viene preso di mira da un gruppo di detenuti che puntualmente lo bastonano.

Pubblicità

Un giorno parlando con una guardia alle prese con delle difficoltà economiche si dice pronto ad aiutarla per dargli dei consigli per degli investimenti che potrebbero rivelarsi utili. In effetti la guardia riuscirà a beneficiare dei consigli di un uomo che ovviamente è molto preparato nell’ambito finanziario. Una cosa ben presto arriva all’orecchio del direttore del penitenziario e soprattutto delle altre guardi i quali costantemente richiedono un suo aiuto per risolvere problematiche oppure per massimizzare i profitti mensili. In questo modo la sua vita all’interno del penitenziario cambia notevolmente e trascorrere gran parte del tempo nelle occuparsi di vicende finanziarie riguardanti i vari componenti dello staff. Inoltre farà amicizia con un vecchio detenuto di colore dal quale si fa recapitare un piccolo arnese con cui poco alla volta inizia a sgretolare la roccia della sua cella nella speranza di poter un giorno riuscire a ritrovare la libertà che ingiustamente gli è stata negata.

Video, il trailer de Le ali della libertà





© RIPRODUZIONE RISERVATA