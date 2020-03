Le ali della vita/ Anticipazioni 24 marzo, Canale 5: l’abuso di Elena (Replica)

Dopo la sospensione di Uomini e Donne per l’emergenza coronavirus, canale 5 ha deciso di riempire il pomeriggio con le repliche de “Le ali della vita”, la fiction interpretata da Sabrina Ferilli e Virna Lisi. Alle 14.45 di oggi, martedì 24 marzo, su Canale 5 vanno in onda il settimo e l’ottavo episodio della miniserie. La prima stagione è ambientata alla fine degli anni Cinquanta. Sabrina Ferilli interpreta una giovane insegnante di canto, Rosanna, che, dopo aver detto addio alla sua vecchia vita, al suo fidanzato ricco con cui non era felice, si ritrova a vivere in un paesino di montagna e a confrontarsi con una realtà molto diversa da quella in cui è nata e cresciuta. Rosanna, infatti, diventa insegnante in un rigido collegio e si scontra, così, con i metodi di sorella Alberta, interpretata da Virni Lisi. Le due hanno metodi educativi molto diversi e non mancano gli scontri, ma nonostante tutto, Rosanna fa di tutto per insegnare alle sue ragazze la libertà e l’indipendenza.

LE ALI DELLA VITA, ANTICIPAZIONI 24 MARZO: ROSANNA CONTRO SORELLA ALBERTA

Tra Rosanna e sorella Alberta non c’è molta simpatia. La rettrice del rigido collegio in cui la giovane e bellissima insegnante di canto insegna non gradisce i suoi metodi educativi così come le altre suore. Nel primo episodio in onda oggi, Sorella Alberta decide di mettere in punizione Stefania proibendole anche di partecipare al coro. Una punizione rigidissima che Rosanna non condivide. L’insegnante, però, convinta che la strada giusta sia la propria, cerca di far cambiare idea a sorella Alberta che, però, non cambia assolutamente idea. Nel secondo episodio in onda oggi, Elena racconta di aver subito una violenza tra le mura domestiche. Rosanna, sconvolta, cerca di aiutarla e di convincerla a denunciare tutto, ma sorella Alberta ha un’opinione diversa. La religiosa, infatti, cerca di mettere tutto a tacere.



