Le amiche della sposa/ Video, su Canale 5 il film con Melissa McCarthy

‘Le amiche della sposa‘, film diretto da Paul Feig nel 2011, andrà in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 8 agosto 2019. Commedia di produzione americana, vede presenti nel cast Kristen Wiig nella parte di Annie Walker, Melissa McCarthy nel ruolo di Megan, Chris O’Dowd nella parte dell’agente Nathan Rhodes. Inoltre Matt Lucas interpreta Gil, Jill Clayburgh è la madre di Annie, Wendi McLendon-Covey ha il ruolo di Rita, Michael Hitchcock è Don, Maya Rudolph è Lillian, Jessica St. Clair è Whitney, Melanie Hutsell è Carol, Rose Byrne ha la parte di Helen Harris, Rebel Wilson è Brynn, Jon Hamm è Ted, Andy Buckley è Perry Harris ed Ellie Kemper ha la parte di Becca.

Le amiche della sposa, la trama del film

La protagonista de ‘Le amiche della sposa‘ è Annie Walker, una quarantenne single che vive a Milwaukee e che vive una vita della quale è profondamente insoddisfatta. Pur vivendo da sola, la madre insiste per farla tornare nella sua casa d’origine da quando si è lasciata col fidanzato. Inoltre, anche la vita professionale di Annie è in profonda crisi, visto che è stata costretta a chiudere la pasticceria di sua proprietà. Una situazione difficile che per Annie viene tenuta a galla solo grazie all’aiuto delle amiche e in particolare grazie alla sua storica amica Lilian, che in una fase del genere diventa di fatto l’unico punto fermo della sua vita e l’aiuta a combattere la solitudine e i fallimenti. Lilian è fidanzata con un ricco uomo d’affari di Chicago, un uomo praticamente perfetto che le chiede di sposarla. Il suo matrimonio diventa un grande evento al quale Annie è chiamata a partecipare come damigella d’onore. Alla festa di fidanzamento, Annie viene a contatto con le altre damigelle scelte da Lilian: sua cugina Rita, dal carattere ruvido e cinico, e Becca che invece è molto dolce e idealista, con punte di ingenuità.

E ancora Megan, sorella del marito di Lilian e futura cognata dal carattere grossolano e un po’ volgare e soprattutto Helen, moglie del capo dello sposo. E sarà soprattutto con Helen che Annie si troverà a interagire: tra le due infatti inizierà una sorta di competizione senza esclusione di colpi per spiccare come migliore amica di Lilian e soprattutto per aggiudicarsi il ruolo di damigella d’onore. Le conseguenze dell’insolita sfida a distanza saranno imprevedibili ma costringeranno anche Annie a fare il punto sulla sua vita e a chiedersi perché l’amicizia con Lilian sia diventata la cosa più importante, considerando il vuoto che ha intorno. Considerazioni che, a volte tra situazioni comiche e imbarazzanti, porteranno Annie a cercare finalmente una svolta nella propria vita e a provare a mettere da parte la gelosia per l’amica, anche perché come spesso succede le cose si riveleranno diverse da come sembrano.

Il trailer del film “Le amiche della sposa”





