Le amiche, Pechino express 2024/ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo da anello debole a vincitori?

Abbiamo sempre detto che la fortuna è stata benevola nei confronti della coppia delle Amiche. Hanno superato molti ostacoli con l’aiuto della buona sorte, talvolta con con mosse più simili ad una strategia basata sull’improvvisazione che sull’intuito. In un modo o nell’altro Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo ce l’hanno sempre fatta a Pechino Express 2024, senza però essere mai considerate sul serio. Il vento però è cambiato la scorsa settimana, quando le Amiche hanno vinto la quarta tappa del programma.

Finalmente le due concorrenti sono uscite allo scoperto. Ciniche quanto basta, molto concrete nella strategia e brave a far “buon viso a cattivo gioco”. Hanno badato alla sostanza, superando persino i Caressa in un duello stradale che ha mandato su tutte le furie Fabio. Maddalena e Barbara hanno attribuito ogni responsabilità al conducente dell’auto, accogliendo parte delle accuse del telecronista sportivo. Senza entrare nel merito della questione, il nervosismo di Fabio la dice lunga sull’avanzata delle amiche a Pechino Express 2024.

Infatti, con grande sorpresa di tutti, Maddalena e Barbara hanno tagliato il traguardo per prime, con grande brillantezza. Nessuno avrebbe scommesso su di loro prima della quarta tappa, ma a Pechino Express 2024 può succedere di tutto. Con la vittoria della quarta puntata, le Amiche hanno conquistato la consapevolezza necessaria per fare giocarsi le proprie carte anche nella quinta puntata in programma questa sera, giovedì 4 aprile.

C’è grande curiosità sulla coppia, il desiderio di capire se Barbara e Maddalena riusciranno a confermarsi o se torneranno nel dimenticatoio. Un detto molto veritiero dice che è più difficile confermarsi che affermarsi: sarà così anche per la coppia delle Amiche di Pechino Express 2024 c? Per scoprirlo non resta che sintonizzarci su Sky, la quinta tappa ci aspetta…

