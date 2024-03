LE AMICHE, PECHINO EXPRESS 2024/ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo vincono la quarta puntata

A vincere la quarta puntata di Pechino Express 2024 sono state le Amiche. È stata una corsa serrata soprattutto nel finale con tanti sorpassi. Alla fine ad avere avuto la meglio sono state Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, anche battibeccando un po’ con le altre coppie. È spettato dunque a loro il compito di decidere l’eliminato. Il ballottaggio è tra Brillanti e Giganti, che si sono piazzati al penultimo e ultimo posto della classifica. La scelta ricade sui primi.

Maddalena Corvaglia, tutta la verità sull'ex marito Stef Burns/ "Ecco com'è oggi il nostro rapporto"

“Abbiamo notato che Nancy è molto stanca”, hanno spiegato. La motivazione però non convince né il conduttore Costantino della Gherardesca né i diretti interessati. La sensazione infatti è che le due abbiano cercato di eliminare la coppia più forte. Anche perché non è la prima volta che i Giganti rischiano di essere messi fuori dal programma. Finora non hanno mai ingranato la marcia a differenza delle altre coppie.

Maddalena Corvaglia e la fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis: lite per un uomo?/ Svelata la verità

Le Amiche di Pechino Express: il percorso

Le Amiche di Pechino Express 2024 proseguono il loro percorso avventuroso nel reality itinerante di Sky. La puntata messa alle spalle è stata ufficialmente la più lunga affrontata dai concorrenti fino ad oggi. La più lunga, ma anche la più difficile e complicata, con oltre cinquecento chilometri da percorrere partendo da Cao Bang fino alla discesa a Cao Ky in direzione di Lao Cai, al confine con la Cina. Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, come dicevamo, ne sono uscite sane e salve.

Non c’è da sorprendersi troppo, perché in queste prime puntate la coppia delle Amiche ha dimostrato di essere un duo solido, ma anche fortunato. Già, anche nell’ultima tappa infatti, Maddalena e Barbara sono riuscire ad avanzare tra aiuti esterni e generosità di chi decide di concedere loro un autostop. Alla coppia sembra mancare una strategia, regna invece l’improvvisazione che comunque dà i suoi frutti.

Maddalena Corvaglia: “Fiera dell’etichetta di Velina”/ “Se non avessi perso mio padre sarei un’altra persona”

Le Amiche di Pechino Express 2024 avevamo promesso di “lasciare il segno”, ma…

Siamo curiosi di capire quanto le Amiche di Pechino Express 2024 potranno andare avanti in questo modo. Tra la fortuna che le assiste puntata dopo la puntata, i passaggi rimediati da autisti generosi e “inteneriti” dalla loro missione, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo riescono sempre a spuntarla.

In queste prime settimane hanno dimostrato di saper portare a casa il risultato, ma rispetto alle promesse della vigilia siamo ancora lontani. Le due Amiche, infatti, avevano garantito una cosa:c he avrebbero lasciato il segno in questa edizione di Pechino Express 2024. Fino a questo momento non ci sono ancora riuscite. Stanno procedendo sì, ma senza coprirsi di gloria. Ci faranno cambiare idea nella quarta tappa di questa sera? Non resta che scoprirlo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA