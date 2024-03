Le amiche, Pechino express 2024/ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo tra commozione e rischio eliminazione

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, vale a dire le Amiche di Pechino Express 2024, devono ringraziare Fabio Caressa e la figlia Eleonora se sono ancora in gioco. Infatti i Caressa hanno graziato le due amiche, a danno dei Romagnoli, salvandole a fine tappa. La generosità della coppia trionfatrice ed un pizzico di fortuna hanno permesso a Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo di proseguire la propria avventura nel reality itinerante di Sky. Certo è che dovranno cambiare registro, già a partire dalla terza tappa, per rinvigorire le proprie ambizioni.

Al di là delle belle parole e del desiderio di competere fino in fondo, le Amiche di Pechino Express 2024 hanno fatto troppo poco fin qui. E’ mancata la giusta concentrazione, ma anche il ritmo e la voglia di superare gli ostacoli. Aver chiuso tra le ultime classificate della seconda tappa non sorprende più di tanto considerando la loro prova deludente.

Le Amiche di Pechino Express 2024, quante emozioni in Vietnam! Ora però Maddalena e Barbara devono cambiare passo

E allora cosa resta di buono della seconda tappa di Pechino Express 2024? Sicuramente, per le Amiche, ci sono state tante emozioni. Emozioni che, si spera, possano dare il giusto slancio in vista della terza puntata. Nella scorsa puntata, infatti, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno fatto la conoscenza di una famiglia locale, in Vietnam, e sono rimaste oltremodo sorprese dall’ospitalità ricevuta.

“Ci ha fermato un signore che sembrava felicissimo di vederci”, hanno raccontato alle telecamere di Sky. Maddalena Corvaglia piange e con le sue parole coinvolge e commuove l’amica Barbara. “Sono in una fase della vita in cui ho perso fiducia nell’umanità…”, dice l’ex velina che condivide col pubblico le emozioni pure e autentiche provate nella seconda tappa.

