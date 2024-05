Le Amiche vincono Pechino Express 2024?/ Maddalena e Barbara tra le “grandi favorite” di questa edizione…

Nella scorsa puntata di Pechino Express 2024, le Amiche hanno rischiato grosso ma…

La parola d’ordine è una: riscattarsi e vincere. Maddalena e Barbara, ovvero le Amiche di Pechino Express 2024, vogliono dimenticare quanto successo la scorsa settimana, durante la semifinale, e riprendere in mano lo scettro del reality. D’altra parte la Corvaglia e la Petrillo restano tra le grandi favorite alla vittoria finale. Nella tappa precedente non tutto è andato per il verso giusto per il duo e, infatti, le Amiche si sono salvate per il rotto della cuffia. Non sono mancati i colpi di scena e le emozioni durante la penultima tappa, con Maddalena e Barbara che si sono ritrovate all’improvviso catapultate fuori da un supermercato locale.

Le amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo/ Puntano alla finale di Pechino Express 2024

“Forse abbiamo un po’ esagerato con l’aggressività”, ammette Maddalena Corvaglia davanti alle telecamere di Pechino Express 2024. Mentre la sua compagna d’avventura Barbara Petrillo resta incredula e spiega: “Siamo entrate in un supermercato per trovare qualcuno che ci potesse dare ospitalità per la notte, ma alla fine è arrivata una signora della sicurezza a sbatterci fuori”.

ELIMINATI PECHINO EXPRESS 2024/ Chi sono? Italia Argentina a rischio eliminazione ma la tappa...

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo a caccia della vittoria di Pechino Express 2024: saranno loro a trionfare?

Durante la semifinale le due Amiche hanno dimostrato di essere due leonesse. O meglio due tigri, come quella che l’ex velina ha mostrato orgogliosamente nel suo tatuaggio. “Non è un caso, io sono una tigre per mia figlia Jamie. Posso spaccare il mondo in coriandoli per lei, strapperò la faccia a chiunque le vorrà fare del male”. Tra un’enunciazione e l’altra, le due Amiche hanno dovuto fare i conti con non pochi imprevisti lungo il percorso: passi di danza folkloristici, safari e prove di lingua singalese.

LE AMICHE, PECHINO EXPRESS 2024/ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo 'si svegliano': prime al Libro Rosso

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, così, sono finite al ballottaggio eliminatorio, dove a tendere loro la mano ci hanno pensato i Pasticcieri. Una mossa che inizialmente ha sorpreso il pubblico di Pechino Express 2024, che poi – in un secondo momento – ha pensato potesse trattarsi di una “furbata” da parte dei due fratelli. Sarà davvero così?

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: com’è cambiato il rapporto dopo Pechino Express 2024

Da grandi amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno affrontato il viaggio di Pechino Express 2024 come due adolescenti che, hanno avuto, come unico obiettivo, dare un insegnamento di amore e condivisione alle figlie. La Corvaglia e Petrillo si conoscono da diversi anni e, dopo aver condiviso emozioni e momenti difficili, dopo Pechino Express, non hanno scoperto nulla di nuovo l’una dell’altra.

“Non c’è niente di Maddalena che mi abbia sorpresa: si è riconfermata essere un’ottima amica. Entrambe abbiamo portato la responsabilità che è insita in un’amicizia matura. Matura perché ci conosciamo da vent’anni ma anche perché entrambe siamo oggi due donne mature: alla nostra età amicizia vuol dire responsabilità nei confronti del benessere e del malessere dell’altra“, ha dichiarato la Petrillo in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Thewom.











© RIPRODUZIONE RISERVATA