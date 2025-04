Uscendo dalla sala, dopo la proiezione di una pellicola di grande valore come Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che lascia il pubblico senza respiro, sorge incombente una domanda: ma davvero in Europa vogliamo ricadere nell’orrore della guerra che, come continua a ripetere papa Francesco, “è una sconfitta per tutti”?

L’angosciante vicenda della giovane berlinese Rosa Sauer, protagonista del film, si ispira alla storia vera di Margot Wölk, già raccontata nel romanzo omonimo di Rossella Pastorino, vincitore del Premio Campiello nel 2018. “Con la guerra si perde tutto”, dice la ragazza, che sarà costretta a diventare una delle assaggiatrici del Führer e scoprirà sulla sua pelle che ogni conflitto corrompe e distrugge la dignità umana, anche di chi, come lei, è semplicemente scappata da Berlino per sfuggire alle bombe.

Si rifugia infatti in un paesino della Prussia orientale nella vana attesa di una vittoria finale – che non ci sarà – ospite dei genitori dell’amato marito Gregor, partito al fronte subito dopo il loro matrimonio. Ma proprio nella quiete del villaggio di contadini, ognuno con la sua fatica per sopravvivere, nell’autunno del 1943 si mostra il volto implacabile del totalitarismo, che entra con crudeltà spaventosa nella vita quotidiana di Rose e di altre sei giovani donne tedesche, scelte perché sane e di robusta costituzione.

Ciascuna ha le sue preoccupazioni, ma insieme vengono prelevate senza alcuna spiegazione dalle SS e catapultate in una stanza davanti a una tavola apparecchiata quasi con eleganza. La gioia improvvisa e immeritata del cibo a disposizione vince la paura che le ha sconvolte, dal momento in cui sono state strappate dalle loro case da militari a cui non hanno potuto opporsi. Viene loro ordinato infatti di mangiare quello che trovano nel piatto: si tratta di prelibatezze che non potrebbero certo permettersi sulle loro tavole di casa.

Terminato il pranzo insperato devono aspettare un’ora prima di alzarsi. E arriva come un fulmine la rivelazione: le sette donne in realtà sono diventate le assaggiatrici del cibo per il Führer, infatti si trovano vicino alla Tana del Lupo, il suo quartier generale in mezzo alla foresta, dove Hitler ha trovato rifugio per sottrarsi ai bombardamenti degli Alleati. Questo, viene loro detto con arroganza, sarà il contributo delle giovani tedesche alla “vittoria” del Terzo Reich.

Vivono il terrore, l’angoscia, la vergogna, tentano di sottrarsi all’ingrato compito, che in realtà è una crudele scommessa quotidiana di sopravvivenza al pranzo e alla cena. Ma comunque le giovani sono costrette a obbedire, devono assaggiare il cibo per il loro Führer, è questo il loro incarico “privilegiato” per il bene del Paese, anzi dello stesso Hitler che in tal modo potrà evitare di essere avvelenato.

Diventano quindi cavie umane, una missione terrificante per cui saranno anche retribuite, quasi che il denaro possa eliminare la costante paura di morire. Sono donne apparentemente senza scelta che in realtà, all’interno della convivenza forzata a cui devono sottostare, imparano a conoscersi, costruiscono legami più o meno profondi, si aiutano quando possono ma sono pronte anche a tradirsi. Perché il male della guerra e del totalitarismo si insinua anche tra di loro, con la sua forza maligna: ognuna lotta per la propria vita, a qualunque costo.

Così Rose, quando le comunicano che il marito è disperso, si sente talmente sola e bisognosa di affetto, sprofondata in una situazione in cui ogni giorno potrebbe essere l’ultimo, che pur di sentirsi viva finisce per abbandonarsi alla passione clandestina con Ziegler, l’ufficiale delle SS più disumano.

L’orrore del nazismo penetra dentro di lei anche attraverso gli incubi e le orribili confidenze del suo amante, in fondo anche lui obbligato a obbedire. Ma dove finisce la sottomissione necessaria per sopravvivere? E quando diventa colpa inammissibile?

Solidarietà e tradimento nel film di Soldini si intrecciano in modo inestricabile e ognuno a suo modo si interroga su quali siano i limiti oltre i quali si possa o si debba addirittura mettere a repentaglio la propria vita, a dispetto di ogni pretesa totalitaria. Ma si può ritrovare l’umanità quando il mondo sembra diventato tutto disumano?

Forse è questo il tentativo di solidarietà di Rose verso Elfriede (un’assaggiatrice ebrea, nascosta tra le ragazze), che diventa sua amica quando osano confessarsi reciprocamente le loro colpe vere o presunte; le unisce anche un’iniziativa drammatica compiuta per “aiutare” un’altra delle assaggiatrici. Scelte di vita e di morte, verità mescolate a menzogne lasciano emergere nel film l’inestirpabile desiderio di felicità del cuore dell’uomo, pur immerso in esperienze così disumanizzanti da non permettergli più di riconoscere la differenza tra bene e male.

Del destino terribile delle assaggiatrici di Hitler non si è mai saputo nulla fino al 2012 quando Margot Wölk, una delle donne costrette a questa incombenza spietata, arrivata a 95 anni, ha finalmente confidato la sua storia. Ma la paura di morire può diventare legge di sopravvivenza? “Si può smettere di esistere anche da vivi”, come afferma amaramente Rose-Margot nel film? È lecito accettare di diventare disumani, chiediamo noi oggi, guardando un mondo che crede di portare la pace in Europa “con le armi e i soldati dei volenterosi”?

In tempi di Terza guerra mondiale a pezzi, per usare un’espressione di Papa Francesco, il film di Soldini, specchio inesorabile della sopraffazione e della debolezza umana di ogni totalitarismo, è un potentissimo richiamo a non smarrire la propria umanità e dignità anche nei momenti più bui. Solo la testimonianza del bene, infatti, può far rinascere la vita buona dall’oscurità del male.

