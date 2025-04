Le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono ancora in gara a Pechino Express 2025, il reality game condotto da Costantino Della Gherardesca. L’avventura quest’anno si snoda tra Filippine, Thailandia e Nepal: un lungo viaggio alla scoperta di una cultura così differente dalla nostra che ha messo a dura prova i concorrente. Durante l’ultima tappa di Pechino Express i concorrenti sono a Chiang Mai con l’obiettivo di raggiungere la tappa finale di Tha Ton, sempre in Thailandia. Sono 223 i km da percorrere per raggiungere la tappa finale, ma non mancano le difficoltà per le due ex concorrenti del Grande Fratello.

I Medagliati a Pechino Express 2025/ Jury Chechi e Antonio Rossi penalizzano Gli Estetici, il web approva!

In particolare Ivana e Giaele entrano in crisi durante la prova dei sette mostri: i concorrenti sono chiamati a mangiare interamente degli animali; si tratta di scorpione, orecchio di maiale, cervello di maiale, cavallette, sangue di pollo, millepiedi e uovo urina di cavallo. Ivana Mrázová comincia ad urlare sputando ogni cosa che mette in bocca, mentre Giaele De Donà si dimostra più coraggiosa lanciandosi negli assaggi. Alla fine però la prova non viene superata, visto che Ivana non ha mangiato quasi niente così Costantino Della Gherardesca le avvisa che partiranno per ultime.

Le Sorelle a Pechino Express 2025/ Social vs Samanta Togni e Debora Togni: "vi schifo più di Dolcenera!"

Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Le Atlantiche di Pechino Express 2025 aiutate da un poliziotto

Sul web sono tantissimi i messaggi per Le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà di Pechino Express. “Ivana sei stata coraggiosissima” – scrive un utente su X precisando – ” non ho dormito tutta la notte pensando a questo coso, ma cos’è????”. Non mancano però commenti negativi come chi sottolinea il poco coraggio delle due ex gieffine: “piangono già e sono disperate e non hanno ancora iniziato la prova… poverine!”. Intanto dopo la prova dei sette mostri, proseguono la loro corsa verso Mae Rim, ma il percorso non è dei più semplici. Le due influncer, infatti, non riescono a trovare un alloggio dove dormire, ma grazie all’intervento della polizia riescono a trovare un motel dove passare la notte.