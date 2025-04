In gara a Pechino Express 2025, la coppia ha cominciato il percorso nel programma un po’ sottotono, ma con il passare delle settimane, prova dopo prova, le due, Ivana Mrazova e Giaele De Donà, sono sembrate sempre più uniti e forti, ma soprattutto spensierati, e questo ha spesso giocato un ruolo fondamentale nel percorso di Giaele e Ivana, che hanno avuto la meglio in alcune occasioni sui concorrenti, proprio perché partivano svantaggiate. Nell’ultima puntata, le due modelle e influencer hanno avuto da ridire con Gli Estetici, che nel corso di una prova in bicicletta hanno rubato i mezzi a due ruote proprio alle due ragazze.

Nonostante ciò, proprio in virtù di quella spensieratezza che dicevamo, Ivana Mrazova e Giaele De Donà non sono sembrate offese o arrabbiate e sono state al gioco, proseguendo per la loro strada senza fare polemiche eccessive. Le due, infatti, hanno fatto bene nel corso della quinta puntata e anche il pubblico si è accorto di lavoro, apprezzando il loro cambiamento.

Ivana Mrazova e Giaele De Donà, le Atlantiche a Pechino Express 2025: il pubblico tifa per loro

“Le Atlantiche dovevano essere la quota modella come in ogni edizione ed invece sono inconsapevolmente diventate la quota trash, le amo” ha scritto un utente sul web. “Stanno uscendo le mie coppie preferite e rimangono quelle che mi stanno indigeste. Tifo solo Le Atlantiche che spero facciano fuori tutti” ha sottolineato un altro, affermando dunque di apprezzare molto Ivana Mrazona e Giaele De Donà. “Le Atlantiche persistono contro tutti” si legge in un altro tweet. Il loro cambiamento, dunque, ha convinto il pubblico che tifa per loro. Dove possono arrivare Ivana e Giaele lo capiremo solamente nel corso delle prossime puntate: le due, comunque, sembrano rivitalizzate e nonostante qualche problema iniziale ora hanno voglia di dimostrare il loro valore a tutti.