Le Atlantiche Pechino Express 2025, Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono ancora tra le protagoniste dell reality game presentato da Costantino della Gherardesca. Prosegue il viaggio per le coppie di concorrenti che nella scorsa puntata hanno dovuto percorrere 450 chilometri attraverso la Terra della libertà nel Sud-Est asiatico. Si tratta del solo ed unico paese a non essere mai stato colonizzato – come raccontato da Costantino della Gherardesca che ha precisato – “sarà un viaggio attraverso la storia, la cultura i famosi sorrisi in cui si respira un ritmo autentico, rilassato, quasi di altri tempi”.

Le Atlantiche Pechino Express 2025, Ivana Mrázová e Giaele De Donà/ Web boccia: "troppo autocelebrative"

Le due ex concorrenti del Grande Fratello non brillano particolarmente né nelle prove né tantomeno nel gioco, ma nonostante ciò nella lunga corsa che le ha portate da Khon Kaen e Phitsanulok riescono a raggiungere la meta finale raggiungendo per la prima volta il podio. Che sia l’inizio della loro risalita?

Anche il pubblico di Pechino Express 2025 non sembra apprezzare particolarmente il percorso de Le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Sui social, infatti, in tantissimi commentano negativamente le due influencer che durante l’ultima puntata non riconoscono nemmeno le angurie. La permanenza nel gioco si fa sempre più difficile per le due che nella prossima puntata rischiano grosso, visto che la gara si fa sempre più agguerrita in vista della finale.

Intanto su X la maggior parte del pubblico boccia la coppia: “#pechinoexpress #atlantiche a casa quanto prima” scrive un utente a cui fa eco il commento di un altro ” le uniche sono le #Atlantiche… probabilmente perché non hanno mai fatto un cazzo nella vita”. Riusciranno Le Atlantiche ad invertire la rotta conquistando non solo il pubblico di Pechino, ma mostrando sul campo la tenacia e la determinazione per arrivare fino alla destinazione finale?

