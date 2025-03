Le Atlantiche Pechino Express 2025, Ivana Mrázová e Giaele De Donà tra malori e strategie

Le Atlantiche Pechino Express 2025, Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono tra le protagoniste del reality game condotto da Costantino della Gherardesca che ha preso il via dal paradiso tropicale dell’isola di Palawan, nelle Filippine. La prima puntata ha visto Le Atlantiche, come tutti gli altri concorrenti partire dalla baia di El Nido, nelle Filippine percorrendo 1400 chilometri dall’isola di Palawan a Pularaquen dove è stato firmato il primo libro rosso fino al raggiungimento dell’ultima tappa Tay Tay.

La prima grande prova di difficoltà perLe Atlantiche Pechino Express 2025, Ivana e Giaele è arrivata quando hanno dovuto mangiare i tamiloc, vongole che vivono all’interno di tronchi marci. Ivana ha vomitato dopo averla mangiata interrompendo così il viaggio e perdendo diverso tempo sulle restanti coppie che hanno proseguito il loro viaggio dirette verso Pularaquen. Tale scena, tuttavia, non è piaciuta agli utenti del web che sui social hanno commentato in maniera pungente le due modelle.

Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Le Atlantiche Pechino Express 2025 finiscono nel mirino del web: “Antipatiche”

Mentre da un punto di vista puramente di gioco le due modelle sono riuscite a salvarsi per un soffio nella scorsa puntata, l’ultima tappa era Fort Santa Isabel dove ad attenderli c’era Costantino della Gherardesa, ma Ivana e Giaele, complice anche un piccolo indicente di percorso, sono arrivate solo quarte riuscendo così a salvarsi. Riusciranno a fare di meglio in questa puntata? Sono finite nel mirino del web. Gli utenti social le hanno giudicate eccessive le scene di Ivan quando ha vomitato il tamiloc sentendosi male ma in generale non è piaciuto il loro modo di giocare. Le Atlantiche Pechino Express 2025 Ivana Mrázová e Giaele De Donà hanno finto di avere dei malori e degli infortuni per ottenere passaggi e sul web sono già state elette tra le più antipatiche dell’edizione: “Ma Ivana non lo sapeva che in questo programma si mangiano cibi tipici locali molto distanti da quelli occidentali?” “Sono troppo oche e antipatiche” “Sono già in crisi.” In molti, inoltre, hanno notato che tra le due amiche non c’è molta sintonia e complicità, non mancano discussioni e battibecchi e ciò, ovviamente, ha effetti anche nella gara.