Dalla casa del Grande Fratello a Pechino Express 2025: le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono ancora in gara nel reality show del genere avventura presentato da Costantino della Gherardesca su Sky. Nell’ultima puntata, le coppie di concorrenti hanno dovuto affrontare percorso di 105 km dalla Manlipien Beach di Sabang alla meta finale di Puerto Princesa, capitale dell’isola di Palawan. Dopo le Filippine, le Atlantiche nella prossima puntata dovranno cercare in tutti i modi di raggiungere la Thailandia, sperando di poter concludere il loro adventure game in Nepal. Intanto, tra mille difficoltà, Ivana Mrázová e Giaele De Donà proseguono la loro avventura a modo loro, dimostrando però di non essere particolarmente adatte a questo tipo di gioco.

La coppia, infatti, se da un lato regala momenti di divertimento dall’altro non aggiunge nulla al reality game, almeno considerando quanto visto nelle prime tre puntata. Chissà che la quarta tappa non possa diventare per Le Atlantiche la prova del nove in grado di rivoluzionare tutto e mostrare quel lato avventuriero che finora non hanno ancora mostrato!

Durante la terza tappa di Pechino Express 2025, Le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà hanno incontrato non poche difficoltà nel trovare una casa dove dormire. Con l’arrivo della notte le ex concorrenti del Grande Fratello non sanno cosa fare, ma nonostante tutto riescono a trovare un modo per superare la notte e raggiungere così la meta finale del viaggio. Una volta giunte da Costantino non brillano nella classifica finale, ma riescono a salvarsi visto che i vincitori di tappa, Gli Estetici, decidono di eliminare i Primiballerini. Una scelta strategica che non viene però apprezzata dal popolo dei social considerando che sono tanti i commenti contrari.

“Potevamo finalmente liberarci de #leAtlantiche ma voi avete fatto la scelta sbagliata. #gliestetici siete miei nemici da stasera #pechinoexpress” – scrive un utente, mentre un altro parlando proprio de Le Atlantiche precisa “un filino troppo autocelebrative?? Abbiamo capito che sapete ballare, cantare, recitare, fare magie, vincere medaglie, ecc ecc. Ma non è che ogni puntata…Le uniche sono le #Atlantiche… probabilmente perché non hanno mai fatto un caz*o nella vita”. Per Le Atlantiche è arrivato il momento di dimostrare qualcosa di più se no la loro avventura a Pechino potrebbe davvero concludersi male!