Le Attiviste, chi sono Giorgia Soleri e Federippi/ “Pechino Express 2023? Pronte ai meme viventi”

Giorgia Soleri e Federippi sono Le Attiviste di Pechino Express 2023. La coppia è composta dalla influencer milanese, conosciuta per essere la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ma anche come autrice, attivista e femminista. La Soleri, infatti, si è fatta conoscere per le sue battaglie contro le malattie invisibili e non solo. Da anni, infatti, si impegna a parlare di vulvodinia, una malattia di cui soffre e di cui ha deciso di parlare apertamente tramite i social e non solo. La Soleri soffre anche di neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi e la fibromialgia.

Per tutta questa serie di patologie in tanti si sono chiesti come fare la fidanzata di Damiano David dei Maneskin a partecipare al game show che la costringerà a vivere in condizioni non proprio super comode. L’ennesima polemica legata alla Soleri che al momento ha deciso di non replicare al popolo social.

Chi sono Le Attiviste, Giorgia Soleri e Federippi di Pechino Express 2023

Accanto a Giorgia Soleri nella coppia de Le Attiviste di Pechino Express 2023 c’è anche Federippi, vero nome Federica Fabrizio. Classe 1996, Federica è nata a Matera ed è una influencer e attivista femminista. Non solo, Federica ha scritto anche il libro “Femminucce” uscito lo scorso gennaio 2023. Tra le due attiviste c’è una bella amicizia e per questo hanno deciso, insieme, di vivere la grande sfida ed avventura di Pechino Express 2023.

“Andiamo a Pechino Express. Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. Ma visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, con un unico motto: ‘fake it till you make it’ perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità. Non vediamo l’ora” – hanno detto le due.

