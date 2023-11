Le auto elettriche si svalutano maggiormente/ Studio: “In 5 anni perdono il 49% del loro valore”

Le auto elettriche, secondo un recente studio condotto dal portale iSeeCars, si svalutano più rapidamente di quelle ibride o endotermiche. Risultati per certi versi sorprendenti, specialmente considerando che il mercato elettrico è ancora ai suoi albori e che i veicoli green sono ancora poco diffusi e, pertanto, non possono ancora restituire un’immagine reale di un fenomeno che è parecchio complesso e variabile.

“Chi possiede le auto elettriche fa meno km delle termiche”/ Lo studio: “A rischio obiettivi climatici”

Comunque sia, lo studio sulla svalutazione delle auto elettriche è stato condotto su un campione di 1,1 milioni di veicoli analizzati nel corso dell’ultimo anno, probabilmente nel solo mercato statunitense. Dalle rilevazioni di iSeeCars è emerso che i veicoli con motori elettrici tendono a perdere, nell’arco di 5 anni il 49,1% del loro valore iniziale. Per quanto riguarda, invece, le auto ibride o endotermiche, si sono registrati valori migliori, rispettivamente pari al 37,4% e al 38,8%. I risultati migliori sono stati registrati dalla categoria dei furgoni, con una svalutazione del 34,8%. Tra le auto elettriche, quelle che si svalutano maggiormente sono la Tesla Model S (55,5%) e la Chevrolet Bolt EV (51,1%), mentre la migliore è la Tesla Model 3 con una svalutazione di “appena” il 42,9%.

Cobalto pulito? Estrazione in Marocco non è sostenibile/ "Fornitore BMW avrebbe rilasciato arsenico"

I limiti dello studio sulla svalutazione delle auto elettriche

Insomma, a conti fatti secondo i risultati elaborati da iSeeCars, le auto elettriche sono quelle che si svalutano più rapidamente, mentre il modello migliore in assoluto è la Porche 911 Coupe, con una perdita di valore pari a solamente il 9,3% dopo 5 anni. Tuttavia, va anche sottolineato che lo studio presenta numerosi ed evidenti limiti, dei quali il principale è sicuramente inerente al campione analizzato, in esclusiva americano e poco identificativo delle abitudini di altri stati.

Inoltre, a riprova della poca attendibilità dello studio sulla svalutazione delle auto elettriche vi è il fatto che prende in esame un periodo di tempo di 5 anni. Seppur questo sia certamente identificativo del fenomeno della perdita del valore, non lo è per quanto riguarda i più recenti modelli di veicoli elettrici, entrati nel mercato abbondantemente negli ultimi 2 o 3 anni e, pertanto, non inclusi nell’analisi di iSeeCars.

EURO 7/ "Il rinvio è un successo dell'Italia che prepara il dopo-Timmermans"

© RIPRODUZIONE RISERVATA