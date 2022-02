Le avventure di Spirou e Fantasio/ Su Italia 1 il film con Alex Lutz

Le avventure di Spirou e Fantasio, film di Italia 1 diretto da Alexandre Coffre

Le avventure di Spirou e Fantasio va in onda oggi, 27 febbraio, a partire dalle ore 16.40 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura e fantascienza prodotto in Francia nel 2018 dalla Fidelité Films e diretto da Alexandre Coffre.

Nel cast del film troviamo Thomas Soliveres, Alex Lutz, Geraldine Nakache, Christian Clavier, Ramzy Bedia, Vincent Desagnat, Charlotte Garis e Monsieur Poulpe.

Le avventure di Spirou e Fantasio, la trama del film: un giovane ladro e…

Le vicende del film Le avventure di Spirou e Fantasio si concentrano su due personaggi in particolare; Spirou è un giovane ladro che spesso ama travestirsi da fattorino. Un giorno all’interno di un albergo fa la conoscenza di Fantasio con il quale ancora non sapeva di dover collaborare per salvare il mondo. Quest’ultimo era un giornalista che ormai da tempo si reputava fallito e senza futuro.

I due si ritrovano uniti nel trovare una soluzione ad una questione particolarmente delicata. Un uomo di nome Zorlug particolarmente noto per le sue malefatte aveva infatti rapito il conte di Champignac, esperto e ingegnoso inventore con l’obbiettivo di farsi aiutare per prendere il totale controllo dell’umanità. Viste le circostanze Spirou e Fantasio iniziano una serie di missioni e peripezie alla ricerca di una soluzione per portare il salvo il conte e distruggere i piani di Zurlog.

