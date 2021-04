Le avventure di Spirou & Fantasio/ Video, su Italia 1 il film con Thomas Solivérès

Le avventure di Spirou & Fantasio (Les aventures de Spirou et Fantasio) andrà in onda sabato 17 aprile su Italia 1 alle ore 16.10. Il film è diretto nel 2018 da Alexandre Coffre, regista e sceneggiatore francese. Egli fa il suo esordio in pubblicità, per dirigere nel 2004 il cortometraggio Tarif unique e nel 2011 Une pure affaire, a cui seguono Quitte ou double, il secondo cortometraggio, Tutta colpa del vulcano (2013) e Le père Noël (2014). La sceneggiatura del film è scritta da Juliette Sales, Fabien Suarez e Alexandre Coffre, mentre la musica è composta da Éric Neveux.

GOMORRA NEW VERSION/ Video Rai 3: emerge Toni Servillo, ma non solo. Nel cast..

Le avventure di Spirou & Fantasio trae ispirazione da un noto fumetto franco-belga, Spirou et Fantasio, scritto e disegnato da una serie di artisti. Nei fumetti, i due protagonisti devono cimentarsi, puntata dopo puntata, in strabilianti avventure con l’aiuto dello scoiattolo domestico Spip e dell’amico inventore il Conte di Champignac.

La donna che visse due volte/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock

Le avventure di Spirou & Fantasio, la trama del film

Le avventure di Spirou e Fantasio racconta la storia di uno strano duo composto da Spirou (Thomas Solivérès), un ladro travestito da fattorino di albergo, e Fantasio (Alex Lutz), un giornalista in erba, alla ricerca di uno scoop. I due, che non vanno molto d’accordo, devono unirsi per salvare la vita di un noto inventore, il Conte di Champignac (Christian Clavier). Egli è stato rapito da Zorglub (Ramzy Bedia) che vuole sottrargli la formula segreta con la quale potrebbe avere sotto controllo l’umanità. Spirou e Fantasio partono quindi per un lungo viaggio tra Europa e Africa, accompagnati da Seccotine (Géraldine Nakache), giornalista e amante segreto di Fantasio, e dal scoiattolo Spip. Riusciranno a salvare il Conte?

La luce fredda del giorno/ Video, su Italia 1 il film con Bruce Willis (15 aprile)

Video, il trailer del film “Le avventure di Spirou & Fantasio”





© RIPRODUZIONE RISERVATA