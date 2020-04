Le avventure di Taddeo l’esploratore/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

Le avventure di Taddeo l’esploratore animerà Italia 1 nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata in Spagna nel 2012 da diverse case cinematografiche la cui distribuzione ai botteghini è stata curata dalla Eagle Pictures. La regia di questo film è stata curata da Enrique Gato, il soggetto e la sceneggiatura sono stati invece sviluppati da Javier Lopez Barreira, Jordi Gasull, Gorka Magallon, Ignacio del Moral e Neil Landau. Le musiche della colonna sonora sono state composte Zacarias M. de la Riva e la scenografia porta la firma Jaime Fernandez e Carlos Farulo.

Le avventure di Taddeo l’esploratore, la trama del film

Andiamo a leggere da vicino la trama di Le avventure di Taddeo l’esploratore. Taddeo è un bambino che purtroppo ha dovuto fare i conti con una vita non semplicissima in quanto è rimasto orfano di entrambi i genitori. Nonostante questa importante mancanza e soprattutto di punti di riferimento, il bambino ha sempre avuto una certa propensione nel guardare al futuro in maniera positiva ed in particolar modo a sempre coccolato il desiderio e l’aspirazione di poter diventare un giorno un importante esploratore per poter così visionare tutte le zone del mondo e soprattutto gli straordinari tesori artistici e storici che esso presenta. Passano gli anni e Taddeo cresce in maniera più o meno felice all’interno di un orfanotrofio facendosi tantissimi amici e soprattutto riuscendo ad avere una vita semplice ma al tempo stesso felice. Dopo aver terminato i propri studi lascia l’orfanotrofio ed inizia a lavorare nel settore edile nelle vesti di muratore. Anche in questo periodo della sua vita non ha voluto ancora mettere da parte la sua principale aspirazione di poter diventare un giorno un esploratore. Aspirazione che potrebbe essere ben presto soddisfatta grazie ad una importante occasione che gli viene concessa da un amico ossia un professore di archeologia e storia. In particolare l’uomo avrebbe dovuto consegnare ad un museo una importante tavoletta derivante dall’antichità e che sembrerebbe essere un elemento imprescindibile per poter rintracciare quella che è stata un’antica civiltà ricca di tesori e di informazioni storico-culturali. Non potendo andare di persona nel consegnare la tavoletta, questo compito viene affidato a Taddeo il quale immediatamente mette da parte il proprio lavoro per imbarcarsi in questa straordinaria avventura che gli permetterà finalmente di essere un esploratore e soprattutto di avere a che fare con una civiltà perduta riuscendo peraltro a mettersi sulle tracce del cosiddetto leggendario tesoro degli Inca. Un tesoro incredibile composto da tantissimi oggetti d’oro che sono stati incassati da grandi maestri dell’epoca. Durante questa avventura Taddeo dovrà fare i conti con tantissimi insidie soprattutto superare i tentativi da parte di avventure di ogni sorta pronti a tutto pur di mettere le mani sul importante è prezioso tesoro.

Video, il trailer de Le avventure di Taddeo l’esploratore





