Le Avvocatesse, chi sono Alessandra Demichelis e Lara Picardi/ Una sfida a Pechino Express

Alessandra Demichelis e Lara Picardi, le Avvocatesse di Pechino Express 2023

Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono gli Avvocati di Pechino Express 2023: chi sono le due concorrenti del game show condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio? Si tratta di avvocatesse torinesi. Tra le due Alessandra Demichelis è la più conosciuta visto che è stata l’ideatrice della pagina social DC Legal Show, mentre Lara Picardi è una sua carissima amica. La prima è anche una maestra di sci a Torino e si fa conoscere dal popolo social per la pagina DC Legal Show in cui coniuga l’attività forense ad aspetti della sua vita privata. La pagina non passa affatto inosservata, anzi genera un bel pò di polemiche con la Demichelis che diventa un personaggio molto richiesto in radio e tv senza contare le tantissime interviste rilasciate alle maggiori testate giornalistiche nazionali e da siti web.

A condividere con lei l’avventura di Pechino Express c’è l’amica Lara Picardi, avvocato civilista del Foro di Torino, che da diverso tempo si occupa dello studio legale di famiglia. La Picardi è specializzata nella formazione e consulenza presso associazioni sindacali. Ha tantissime passioni tra cui: trekking e yoga e i viaggi.

Chi sono Alessandra Demichelis e Lara Picardi di Pechino Express 2023

Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono le due Avvocatesse di Pechino Express 2023. Una coppia che si preannuncia tra le più curiose della nuova stagione del reality game di Sky condotto da Costantino della Gherardesca. La squadra de “Le avvocatesse”, infatti, è chiamata ad affrontare un lungo viaggio in Asia alla scoperta dell’India, del Borneo malese e la Cambogia.

La notizia della loro partecipazione era già stata in parte svelata dalla Demichelis sui social dove aveva scritto a fan e colleghi “lo leggerete sui giornali”. Non solo, l’avvocatessa aveva anche chiesto a chi fosse a conoscenza della cosa di non fare troppe domande: “per favore non fatemi lavorare troppo, non avrò neanche tempo di farle”.

