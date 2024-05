Le ballerine di Pechino express 2024/ Megan Ria e Maddalena Svevi alla conquista della finale?

Megan Ria e Maddalena Svevi dopo Amici in gara come ballerine a Pechino Express 2024

Le ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi proseguono la loro corsa a Pechino Express 2024 – La rotta del dragone. Dopo essersi fatte notare nel talent show televisivo Amici di Maria De Filippi, le due giovani ballerine hanno accettato con grande entusiasmo la sfida di partecipare al game reality di successo di Sky Original prodotto da Banijay Italia. Le due ballerine pur essendo entrate a programma già iniziato hanno mostrato, di settimana in settimana, di avere grinta e coraggio da vendere riuscendo così a risolvere le svariate prove del lungo tragitto che vede i concorrenti spostarsi dal Vietnam a Laos fino allo Sri Lanka. Sono questi luoghi della nuova edizione del programma di Sky giunto quasi al gran finale.

Megan Ria e Maddalena Svevi, infatti, sono arrivate alla semifinale del programma insieme alle coppie de Le amiche, Italia-Argentina e I Pasticceri. Riusciranno le due ballerine a strappare un biglietto per la finale?

Megan Ria e Maddalena Svevi: “Pechino Express? Un viaggio alla scoperta di noi stesse”

Il percorso di Megan Ria e Maddalena Svevi a Pechino Express 2024 non è stato sempre in salita. Una volta entrate in gioco “Le Ballerine di Pechino Express 2024” hanno dovuto mettersi subito in gioco cercando di recuperare i compagni d’avventura. Complice anche l’età, le due ex ballerine di Amici si sono subito rimesse in carreggiata riuscendo a raggiungere la meta finale di ogni puntata e conquistandosi così l’accesso alla semifinale. L’avventura di Pechino Express ha sicuramente segnato la vita delle due giovani ballerine che si sono conosciute per la prima volta alla Naima Academy di Genova dove studiavano danza.

Poi l’ingresso nella scuola di Amici di Maria de Filippi ha consolidato il loro rapporto d’amicizia fino alla partecipazione a Pechino Express. “E’ stato un viaggio alla scoperta di noi stesse” – hanno dichiarato le due ballerine dalle pagine del Secolo che potrebbe rivelarsi la sorpresa del programma.











