Le Ballerine, Pechino Express 2024/ La fortuna bacia Megan e Maddalena, ma nella sesta tappa…

Megan Ria e Maddalena Svevi tra alti e bassi a Pechino Express 2024: dove possono arrivare le Ballerine?

Le Ballerine di Pechino Express 2024, ovvero Megan Ria e Maddalena Svevi, stanno attraversando momenti alterni nel reality itinerante di Sky. Da una parte hanno energia da vendere, sembrano dotate di quella sana incoscienza che può rivelarsi un’arma vincente. Affrontano il gioco come andrebbe affrontato: con la voglia di divertirsi e di fare del proprio meglio, senza prendersi troppo sul serio. In queste settimane, tuttavia, le difficoltà non sono mancate.

I Lumaconi, nuova coppia di Pechino Express 2024?/ Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola la mina vagante

Anche nella quinta tappa di Pechino Express 2024, in onda la settimana scorsa, le Ballerine si sono dovute appigliare alla bontà dei Caressa per proseguire il percorso. Hanno beneficiato di un “atto di generosità” del buon Fabio, che si è rivelato fondamentale per la coppia. Ora le due concorrenti dovranno capire che per il salto di qualità occorrerà cavarsela da sole. La complicità tra le Ballerine, ad ogni modo, fa ben sperare: non è una coppia che si arrende facilmente.

ELIMINATI PECHINO EXPRESS 2024/ Chi sono? A rischio I Fratm e le Ballerine

Le Ballerine di Pechino Express 2024, senza “aiutini” rischiano di perdersi? Nuova prova in arrivo per Maddalena e Megan

D’altra parte Pechino Express 2024 non è una passeggiata nel bosco e la sesta tappa alle porte si preannuncia insidiosissima. Ripetiamo, l’approccio al gioco delle Ballerine ci piace. Ma da qui in avanti servirà un po’ più di incisività per competere con le altre coppie. A questa coppia, fino ad oggi, ha sorriso la fortuna. L’aiutino dei Caressa durante la quinta tappa, come dicevamo, è stato fondamentale per Megan e Maddalena; senza l’intervento di Fabio ed Eleonora come si sarebbero comportate?

Pechino Express 2024, 6a puntata/ Diretta ed eliminati: coppie mescolate, ultima tappa in Laos

Ora le due Ballerine possono continuare sulla stessa strada e sperare nell’aiuto altrui o provare a fare tesoro dell’esperienza di queste prime puntate. Nel primo caso, il destino di Megan e Maddalena a Pechino Express 2024 rischia di essere un grande punto interrogativo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA