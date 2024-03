Le Ballerine, Pechino Express 2024/ Megan Ria e Maddalena Svevi chi sono? Temute dalle altre coppie

Ballerine Pechino Express 2024: chi è la coppia formata da Maddalena Svevi e Megan Ria

Sta andando in onda la terza puntata di Pechino Express 2024 ed è appena entrata in gioco la coppia delle Ballerine formata da Maddalena Svevi e Megan Rio. Le coppie devono quindi competere con un nuovo avversario e quasi nessuno si è dimostrato entusiasta del loro arrivo. Chi sono le Ballerine Maddalena Svevi e Magan Ria? Entrambe hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi e sono, appunto come suggerisce il loro nome, delle ballerine professioniste che nonostante la loro giovane età, ha poco più di vent’anni, hanno raggiunto delle bellissime soddisfazioni professionali.

Pechino Express 2024, 3^ puntata/ Eliminati e diretta: i Fratm vincono la prova immunità e il Malus va a...

Megan Ria e Maddalena Svevi, chi è la coppia delle Ballerine di Pechino Express 2024? Le due giovani nella breve clip di presentazione si sono definite come grandi amiche. Megan ha rivelato: “Ci siamo conosciute ballando a Genova. Lei per me è stata una spalla.” mentre Maddalena ha aggiunto: “Su molte cose ci siamo trovate perché anche io ho avuto problemi economici. siamo migliori amiche e siamo cresciute insieme.” E all’unisono hanno ammesso: “Ce la caveremo assolutamente a Pechino Express 2024.”

I GIGANTI, PECHINO EXPRESS 2024/ Francesca Piccini sbotta contro Kristian Ghedina: "Orso poco partecipe"

Pechino Express 2024, Ballerine nuova coppia: la reazione degli altri viaggiatori

Le Ballerine a Pechino Express 2024 sono entrate subito nello spirito competitivo della gara. Entrate leggermenre in sordina pian piano hanno dimostrato di avere stoffa e capacità ed alla prima tappa di puntata sono riuscite ad arrivare ai primi posti. Tutto questo le rende degli avversari temibili per le altre coppie.

Il più sincero e schietto dei viaggiatori di Pechino Express 2024 è stato Fabio Caressa che al loro ingresso ha rivelato: “Nessuno di noi è contanto che entri un’altra coppia.” Gli ha fatto eco Damiano Carrara dei Pasticceri mentre Antonella Fiordelisi di Italia Argentina hanno sentenziato: “Caressa è stato il più sincero.”

I CARESSA SI RITIRANO DA PECHINO EXPRESS 2024?/ Infortunio per Eleonora: "Mi sono stirata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA