LE BALLERINE, PECHINO EXPRESS 2024/ Megan Ria e Maddalena Svevi volano a sorpresa nel Laos

Le Ballerine, new entry di questa edizione di Pechino Express, hanno vinto a sorpresa la prima tappa della quarta puntata, l’ultima in Vietnam, e possono volare dunque direttamente nel Laos. Un bello schiaffo a Italia Argentina, con cui sono nati già dei dissidi. Le due coppie totalmente al femminile si sono contese la vetta della classifica, ma ad avere la meglio alla fine sono state Megan Ria e Maddalena Svevi, che poi decidono di assegnare il malus ai Fratm, non senza polemiche.

Il resto della gara ad ogni modo poco conta per le Ballerine, che nel frattempo si godono una gita al ponte di Bach Long, ovvero il Drago Bianco. Una struttura in vetro sospesa sulla giungla. Successivamente possono rilassarsi in un centro benessere, soddisfatte per questi primi giorni all’avventura. Le rivedremo soltanto alla fine della tappa, al momento dell’eliminazione.

Megan Ria e Maddalena Svevi rompono il ghiaccio a Pechino Express 2024, ma non tutte le coppie le accolgono con entusiasmo…

La scorsa settimana le Ballerine di Pechino Express 2024 hanno rotto il ghiaccio con il reality itinerante di Sky. Megan Ria e Maddalena Svevi, ex allieve di danza ad Amici, entrano in gara a sorpresa e nessuno degli altri viaggiatori le accoglie con entusiasmo. Dal canto loro, le Ballerine non si fasciano la testa né si strappano i capelli. Cercano di viversi al meglio quello che Costantino della Gherardesca definisce “il loro viaggio dei 18 anni”. Megan Ria e Maddalena Svevi scompigliano le carte a Pechino Express 2024 e, il loro ingresso, innervosisce soprattutto Damiano Carrara dei Pasticceri.

Ballerine di Pechino Express guadagnano punti, in un certo senso, ma in fin dei conti non sembrano essere una minaccia per i candidati vincitori di questa edizione. Infatti Megan Ria e Maddalena Svevi vanno in difficoltà fin dalle prime battute, quando l’emotività fa già brutti scherzi. “Riesco solo a pensare che questo furgone va troppo piano!”, urla nervosa Maddalena all’amica che cerca invece di farla ragionare.

Le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi sono già a rischio eliminazione?

“Ricordati chi siamo e da dove veniamo, non sono queste le cose per cui arrabbiarsi, qui stiamo giocando, calmati perché stai sclerando per niente e lo sai”, dice giustamente Megan. In effetti, la prima puntata delle Ballerine a Pechino Express non è stata un granché: le difficoltà hanno preso il sopravvento. Tra ragni, pattume e tanti chilometri da macinare, le due ex ballerine di Amici si rendono presto conto di dover lavorare molto sul concetto di resilienza.

Nel frattempo le Ballerine di Pechino Express si accorgono di avere tutti o quasi contro. Il loro ingresso, come dicevamo, non è stato accolto positivamente dagli altri compagni. E non ci sorprenderemmo se qualcuno gli rifilasse qualche penalità nel corso della quarta tappa. Coppia avvisata, mezza salvata…











