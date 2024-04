Le ballerine, Pechino express 2024/ Megan Ria e Maddalena Svevi tra imprevisti e rivalità

Le Ballerine hanno scombussolato gli equilibri di Pechino Express 2024: la rivalità con Italia Argentina accende la sfida

Megan Ria e Maddalena Svevi hanno portato senza dubbio una bella ventata di freschezza all’interno del reality itinerante di Sky. Le ballerine di Pechino Express 2024 sono in cerca di loro stesse, ma soprattutto di nuove sfide, da vincere possibilmente. E così le due ex danzatrici di Amici non si tirano indietro e quando si accorgono di essere poco considerate dalle altre coppie promettono battaglia.

Con l’immunità conquistata, però, Megan Ria e Maddalena Svevi hanno inevitabilmente allentato la tensione. Si sono un po’ seduti sugli allori, lasciando al pubblico di Pechino Express 2024 come unico divertimento la schermaglia con Antonella Fiordelisi ed Estefani Ebernal. La rivalità che si è accesa tra le due coppie darà molti spunti, probabilmente, già a partite dalla quinta tappa di Pechino Express 2024. Una puntata che riparte da Laos, in una puntata ricca di spiritualità e natura incontaminata.

Megan Ria e Maddalena Svevi, per le Ballerine di Pechino express 2024 è il momento di dimostrare chi sono

Sono entrate in gara da qualche puntata, ma ancora dobbiamo capire di che pasta sono fatte le Ballerine di Pechino Express 2024. Megan Ria e Maddalena Svevi hanno tutte le intenzioni di ben figurare in questa quinta tappa, oltre a spodestare dal trono la coppia Italia Argentina. La rivalità con Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, al momento, è la cosa più interessante del loro percorso.

Un percorso che in qualche modo racconta anche il legame tra le due Ballerine, nato a Genova alla Naima Academy, poi consolidatosi ad Amici e, infine, lungo la Rotta del Dragone. “E’ stato un viaggio alla scoperta di noi stesse”, hanno raccontato al Secolo, Megan e Maddalena, senza però spoilerare il loro piazzamento finale. Come se la caveranno nella 5a tappa? Non resta che attendere l’inizio della puntata per scoprirlo…

