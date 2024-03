“Le banche italiane rischiano di sparire per scelte Ue”/ Sileoni (Fabi): “Vogliono indebolire alcuni Paesi”

La Commissione Europea sembrerebbe pronta a proporre modifiche regolamentari mirate a rimuovere gli ostacoli di vigilanza per la creazione di soggetti bancari europei in grado di competere con i colossi americani. Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, ne parla sulle pagine de La Verità. La situazione delle banche europee, secondo il sindacalista è “una follia. L’ennesima, se me lo consente. Il Parlamento europeo sta studiando, a fari spenti, la possibilità di azzerare gli attuali limiti alle fusioni sovranazionali. L’idea di fondo, che non condivido, è mettere le banche europee in condizione di respingere eventuali aggressioni da parte dei grandi colossi americani“.

Anche per l’Italia non mancano i rischi, su tutti quello di “cancellare le banche italiane che, sulla carta, potrebbero essere oggetto di operazioni ostili da parte dei due o tre principali gruppi europei. Mi riferisco a qualche gruppo francese e spagnolo. Basti pensare che noi abbiamo il Golden power, che interviene in caso di cessione delle aziende strategiche italiane. La prima iniziativa che potrebbero intraprendere a livello europeo è quella di creare le condizioni per superare la norma nazionale sul Golden power. Poi, se la Bce fosse d’accordo, potrebbero creare dei parametri più stringenti per esercitare l’attività di gruppo bancario. Mi riferisco a valori come, ad esempio, i requisiti di capitale che riguardano i fondamentali di una banca”.

Sileoni: “Allarme ingiustificato, creano un problema che non c’è”

Le mosse dell’Unione Europea non convincono Lando Maria Sileoni, che sulle pagine de La Verità afferma: “La ragione non è condivisibile. L’Unione europea sta preparando il terreno e ha affidato uno studio ad alcuni esperti, compresi italiani che in passato sono stati al vertice della Banca centrale europea. Partono dal presupposto che nei prossimi mesi e anni ci saranno trasformazioni sui campi ambientali, digitale, strategico e militare, sostenendo che tutto questo comporterà la necessità di avere grandi gruppi bancari europei e non nazionali”. Secondo il sindacalista “è una scusa bella e buona per indebolire alcuni Paesi, Italia compresa. Stanno creando il problema che non c’è. È un allarme ingiustificato”.

“La mia sensazione”, prosegue, “è che corriamo il rischio di bissare la pessima esperienza della direttiva sul bail in. Nel 2014 le norme sui salvataggi bancari, che hanno introdotto il maldestro principio per il quale si possono azzerare anche i conti correnti con saldo superiore a 100.000 euro in caso di dissesti, sono state approvate da tutti i Paesi con il voto quasi unanime dei partiti, italiani compresi: votò contro Fratelli d’Italia, mentre la Lega si è divisa fra contrari e astenuti. Poi grande silenzio per oltre un anno da parte di alcuni partiti e dei danni ce ne siamo accorti fuori tempo massimo, quando nell’autunno del 2015 si è trattato di intervenire per le quattro banche Etruria, Marche, Chieti e Ferrara”.











